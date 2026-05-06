Край зеленых холмов и конных ферм: что увидеть на малой родине Джорджа Клуни

Есть города, которые славятся архитектурой или историей, а есть те, которые подарили миру звезд. Именно таким является город Лексингтон – родина Джорджа Клуни, одного из самых известных актеров Голливуда. Здесь можно не только прикоснуться к истокам его истории, но и открыть для себя атмосферу настоящего американского Юга – с конными фермами и уютными кварталами.

6 мая Джордж Клуни празднует свой 65-й день рождения. По этому случаю 24 Канал решил рассказать о штате, в котором он родился и провел первые годы своей жизни.

Что известно о малой родине Джорджа Клуни?

Клуни родился в одном из самых колоритных южных штатов США – Кентукки. Этот регион называют "штатом синей травы" из-за особого оттенка пастбищ, которые являются идеальными для разведения породистых лошадей. Кентукки – это про зеленые холмы, традиции, древнюю историю, конные фермы и производство бурбона. Здесь южный шарм сочетается с природной красотой – штат богат на леса, парки, пещеры и атмосферные городки.

Когда-то Клуни даже говорил, что жизнь в Кентукки сделала его более благодарным за тот бешеный успех, которого достиг в жизни, пишет Yahoo Entertainment. Родился Клуни в городе Лексингтон, которое окружено живописными известняковыми холмами, а впоследствии его семья переехала в город Огаста, что тоже в Кентукки.

Почти все детство и юность актера прошли в Кентукки. Здесь его дедушка и бабушка имели табачную ферму, где подросток Клуни проводил лето, режучи табак на полях и зарабатывая первые деньги. Колледж будущая звезда Голливуда также выбрал в пределах штата и даже его первые роли статиста в фильмах были в Кентукки.

Но впоследствии жизнь Клуни закрутилась, начались съемки и пришла первая слава, поэтому он переехал из родного штата.



Джордж Клуни родился в Кентукки / Фото Getty Images

Что интересного увидеть туристам в Кентукки?

Как мы уже писали выше, Кентукки – это идеальное место для любителей природы. Туристический путеводитель Lonely Planet рассказал о местах в штате, которые должен увидеть каждый турист.

Национальный парк "Мамонтова пещера" . Это совершенно уникальный парк, в котором расположена самая длинная в мире пещерная система. Она простирается аж на 686 километров, что равнозначно почти половине территории Украины. Для туристов доступны 10 километров маршрутов, а посетить их можно в составе экскурсии вместе с гидом. Кстати, в прошлом году в пещерах нашли новый вид доисторической акулы.

Центр Мухаммеда Али. Джордж Клуни – не единственный знаменитый уроженец Кентукки. В этом штате также родился самый известный боксер в истории мирового бокса Мухаммед Али. В центре имени боксера в Луисвилле можно побороться с Али на интерактивном ринге и увидеть другие интересные детали из жизни боксера.

Перегонный дом бурбона Jim Beam. Здесь можно попасть на экскурсию с дегустацией напитков.

Национальный музей Corvette. Здесь туристы могут увидеть различные модели американских спортивных автомобилей.

Конные фермы и Кентукское дерби – конные гонки, которые проходят в штате в первую субботу мая еще с 1875 года.

Сельская местность в Кентукки / Фото Depositphotos

А где родились другие знаменитости?

Звезда футбола Дэвид Бекхэм родом из Лондона. Сегодня его роскошное поместье расположено в элитном районе Холланд-Парк, где по соседство живут Элтон Джон и Роби Уильямс. Те, кто мечтал о встрече с Бекхэмом, могут прогуляться его районом в ожидании случайно встретить звезду на прогулке. Кстати, певица Адель также родилась в Лондоне.

В то же время актриса Эмма Уотсон, которая сыграла роль Гермионы в "Гарри Поттере", на самом деле родом не из Великобритании, как многие могли подумать. Будущая звезда поттерианы появилась на свет в Париже, а в Англию переехала после развода родителей.