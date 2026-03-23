Не в Симферополе: где на самом деле родилась Злата Огневич и что там посмотреть туристу

Злата Огневич – украинская артистка, которая уже успела заявить о себе на музыкальной сцене и привлечь внимание слушателей своим творчеством. Долгое время в сети распространялась информация, якобы она родилась в Мурманске, однако сама девушка из Кривого Рога.

Многие долгое время ошибочно считали, что Злата Огневич родилась в России, в частности в Мурманске. Однако это не соответствует действительности. Об этом она сама рассказала на своей странице в тредсе.

Где родилась Злата Огневич?

В своем посте Злата Огневич поделилась воспоминаниями о городе Судак, в котором выросла. В то же время артистка отметила важный факт: родилась она в Кривом Роге.

Пост Златы Огневич

Что интересного увидеть в Кривом Роге?

Криворожский ботанический сад

Настоящий зеленый оазис на севере города, рассказывает "Общественное радио". На территории более 50 гектаров собраны редкие деревья, кустарники и цветущие коллекции. Это идеальное место для спокойных прогулок и отдыха на природе, а также один из важных научных объектов страны.

Скалы МОДР

Живописные скалистые ландшафты вдоль реки Ингулец – одна из самых интересных природных достопримечательностей города. Здесь можно найти гроты, источники и редкие растения. Локация популярна среди фотографов, туристов и даже скалолазов.

Карачуновский водопад

Необычная для индустриального города природная жемчужина. Вода спадает со скалистых порогов, образуя несколько каскадов. Рядом есть небольшое озеро и затопленный карьер, который выглядит как природная лагуна.

Карачуновский водопад

Карьер Южного ГОКа

Один из крупнейших карьеров Кривбасса, который неофициально называют "железным сердцем" города. Несмотря на промышленное происхождение, это впечатляющая локация с масштабными видами.

Центрально-городской парк

Один из главных центров досуга является центрально-городской парк. Здесь найдется все: от аттракционов и детских площадок до зон для отдыха, что делает его любимым местом для семейных прогулок.

Центрально-городской парк

