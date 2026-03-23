Укр Рус
Travel Интересные места Украины Не в Симферополе: где на самом деле родилась Злата Огневич и что там посмотреть туристу
23 марта, 18:07
3
Обновлено - 18:08, 23 марта

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • Злата Огневич родилась в Кривом Роге, хотя многие считали, что она из Мурманска.
  • Кривой Рог привлекает интересными местами, такими как ботанический сад, скалы МОДР, Карачуновский водопад, карьер Южного ГОКа, и центрально-городской парк.

Злата Огневич – украинская артистка, которая уже успела заявить о себе на музыкальной сцене и привлечь внимание слушателей своим творчеством. Долгое время в сети распространялась информация, якобы она родилась в Мурманске, однако сама девушка из Кривого Рога.

Многие долгое время ошибочно считали, что Злата Огневич родилась в России, в частности в Мурманске. Однако это не соответствует действительности. Об этом она сама рассказала на своей странице в тредсе.

Где родилась Злата Огневич?

В своем посте Злата Огневич поделилась воспоминаниями о городе Судак, в котором выросла. В то же время артистка отметила важный факт: родилась она в Кривом Роге.

Пост Златы Огневич / фото с платформы тредс

Что интересного увидеть в Кривом Роге?

  • Криворожский ботанический сад

Настоящий зеленый оазис на севере города, рассказывает "Общественное радио". На территории более 50 гектаров собраны редкие деревья, кустарники и цветущие коллекции. Это идеальное место для спокойных прогулок и отдыха на природе, а также один из важных научных объектов страны.

Как выглядит ботанический сад: смотреть видео

  • Скалы МОДР

Живописные скалистые ландшафты вдоль реки Ингулец – одна из самых интересных природных достопримечательностей города. Здесь можно найти гроты, источники и редкие растения. Локация популярна среди фотографов, туристов и даже скалолазов.

  • Карачуновский водопад

Необычная для индустриального города природная жемчужина. Вода спадает со скалистых порогов, образуя несколько каскадов. Рядом есть небольшое озеро и затопленный карьер, который выглядит как природная лагуна.

Карачуновский водопад / фото "Искатель"

  • Карьер Южного ГОКа

Один из крупнейших карьеров Кривбасса, который неофициально называют "железным сердцем" города. Несмотря на промышленное происхождение, это впечатляющая локация с масштабными видами.

  • Центрально-городской парк

Один из главных центров досуга является центрально-городской парк. Здесь найдется все: от аттракционов и детских площадок до зон для отдыха, что делает его любимым местом для семейных прогулок.

Центрально-городской парк / фото Википедии

Частые вопросы

Где на самом деле родилась Злата Огневич?

Злата Огневич родилась в Кривом Роге, хотя многие ошибочно считали, что она родилась в Мурманске, Россия.

Какие интересные места можно посетить в Кривом Роге?

В Кривом Роге можно посетить Криворожский ботанический сад, Скалы МОДР, Карачуновский водопад, карьер Южного ГОКа и Центрально-городской парк.

Какие интересные факты об истории Кривого Рога стоит знать?

Интересно, что в центре Кривого Рога когда-то был застенок НКВД, а также то, что город стоит на бывших кладбищах, в частности на месте современных улиц Кобылянского и Проспекта Центрального.