Не в Симферополе: где на самом деле родилась Злата Огневич и что там посмотреть туристу
- Злата Огневич родилась в Кривом Роге, хотя многие считали, что она из Мурманска.
- Кривой Рог привлекает интересными местами, такими как ботанический сад, скалы МОДР, Карачуновский водопад, карьер Южного ГОКа, и центрально-городской парк.
Злата Огневич – украинская артистка, которая уже успела заявить о себе на музыкальной сцене и привлечь внимание слушателей своим творчеством. Долгое время в сети распространялась информация, якобы она родилась в Мурманске, однако сама девушка из Кривого Рога.
Многие долгое время ошибочно считали, что Злата Огневич родилась в России, в частности в Мурманске. Однако это не соответствует действительности. Об этом она сама рассказала на своей странице в тредсе.
Где родилась Злата Огневич?
В своем посте Злата Огневич поделилась воспоминаниями о городе Судак, в котором выросла. В то же время артистка отметила важный факт: родилась она в Кривом Роге.
Что интересного увидеть в Кривом Роге?
- Криворожский ботанический сад
Настоящий зеленый оазис на севере города, рассказывает "Общественное радио". На территории более 50 гектаров собраны редкие деревья, кустарники и цветущие коллекции. Это идеальное место для спокойных прогулок и отдыха на природе, а также один из важных научных объектов страны.
- Скалы МОДР
Живописные скалистые ландшафты вдоль реки Ингулец – одна из самых интересных природных достопримечательностей города. Здесь можно найти гроты, источники и редкие растения. Локация популярна среди фотографов, туристов и даже скалолазов.
- Карачуновский водопад
Необычная для индустриального города природная жемчужина. Вода спадает со скалистых порогов, образуя несколько каскадов. Рядом есть небольшое озеро и затопленный карьер, который выглядит как природная лагуна.
Карачуновский водопад / фото "Искатель"
- Карьер Южного ГОКа
Один из крупнейших карьеров Кривбасса, который неофициально называют "железным сердцем" города. Несмотря на промышленное происхождение, это впечатляющая локация с масштабными видами.
- Центрально-городской парк
Один из главных центров досуга является центрально-городской парк. Здесь найдется все: от аттракционов и детских площадок до зон для отдыха, что делает его любимым местом для семейных прогулок.
Что еще интересного прочитать о Кривом Роге?
Знали ли вы, что в Кривом Роге была застенок прямо в центре города?Сейчас это современное отделение "Новой Почты", но когда-то была тюрьма НКВД, где заключенных жестоко допрашивали для выбивания признаний.
Также интересно будет узнать, что Кривой Рог стоит на бывших кладбищах! Многие современные улицы и территории были построены на местах старых кладбищ, включая Улицу Кобылянского и Проспект Центральный.
