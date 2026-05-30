Когда-то это место называли Кеннеберг: здесь родилась Оксана Билозир

Мало кто знает, но именно эта бывшая немецкая колония подарила Украине одну из самых ярких звезд национальной сцены. Речь идет о селе Смыга на Дубенщине в Ровненской области.

А наша звезда – это, конечно, Оксана Билозир, которой именно 30 мая исполняется 69 лет. 24 Канал с удовольствием расскажет обо всем этом подробнее.

Оксане Билозир – 69: чем она известна миру и каким был творческий путь?

30 мая 1957 года родилась Оксана Розумкевич – будущая народная артистка Украины, которую мир знает как Оксану Билозир. Это произошло в маленьком промышленном поселке среди полесских лесов под названием Смыга Дубенского района Ровненской области.

Мама Оксаны Нина была солисткой Волынского народного хора, которую называли "волынским соловьем", так что музыка в доме не умолкала. Образование Билозир получила во Львове – сначала в музыкально-педагогическом училище, затем в консерватории. Значительно позже, в 1999 году, она еще получила и степень магистра внешней политики и дипломатии в Дипломатической академии при МИД Украины.

С 1979 года Оксана Билозир была солисткой суперпопулярного ВИА "Ватра", с 1994 – лидером собственной группы "Оксана". В ее дискографии не менее 15 альбомов и 10 музыкальных фильмов. А еще она была народным депутатом Украины четырех созывов, и с 2000 по 2001 занимала должность Министра культуры Украины.

Первый муж Оксаны народный артист Украины, певец и композитор Игорь Билозир трагически погиб в мае 2000 года после нападения во Львове. На тот момент они уже были разведены, но женщина не отпускала имя Билозир даже после этого и горькой утраты.

Оксана Билозир исполняет песню Игоря Билозора "Коханий"

Где родилась Оксана Билозир и что известно об этой локации?

Смыга – это поселок, расположенный в чуть более 20 километрах от Дубно посреди лесов. До 1928 года его знали как Кеннеберг – по легенде, как пишет портал mista.ua, название возникло как-то само, когда промышленник Берг продал поселение другому владельцу по имени Кенне. Но также его связывают с немецким словом Berg – гора.

На Смыгу переименовала место польская власть. Но люди на этом месте поселились еще в 1860-х годах – и это были именно немецкие колонисты. Здесь сразу сформировался промышленный центр – по меньшей мере десяток семей немцев-ремесленников из местного дуба изготавливали деревянные клепки к бочкам для пива, вина и водки, как рассказывают на сайте smyzka-gromada.gov.ua.

Позже, после 1920 года, поляки построили деревообрабатывающие предприятия и продукция по железной дороге поехала по всей Польше. Многое изменилось во время мировых войн – в регионе были уничтожены значительные площади лесов, а остатки окопов и воронки от снарядов сохранились по сей день. Однако деревообрабатывающая промышленность здесь работает и по сей день.

Что интересного есть вокруг Смыги и почему туда стоит ехать туристу?

Смыга стоит совсем недалеко от Дубно – одного из самых богатых на достопримечательности городов Ровненской области. Это, к примеру, Дубенский замок, строительство которого началось в 1492 году, а также дворец князей Любомирских в стиле ренессанса и с таинственными подземными коридорами.

Другая жемчужина Дубенского района – Таракановский форт XIX века. Сегодня он в полуразрушенном состоянии, однако стены, которые поглощает природа, создают невероятную атмосферу постапокалипсиса и привлекают туристов со всей Украины.

Южнее, на границе с Тернопольщиной, есть экоферма с козами и овцами в средневековой башне. А также знаменитый Кременец – этот старинный город поражает путешественников легендарной Замковой горой Бона, барочной архитектурой бывшего Иезуитского коллегиума и невероятными видами Кременецких гор.

Все это легко совместить в невероятно атмосферную поездку на уик-энд, удобную даже для больших семей. Тем более что Ровненская область в целом – один из самых живописных регионов Полесья, да и всей Украины.