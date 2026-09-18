Мишель Андраде родилась 10 ноября 1996 года в Южной Америке. Она была третьим ребенком в семье боливийца Марио и украинки Светланы. Детство будущей артистки прошло в Кочабамбе – одном из крупнейших городов Боливии.

Что известно о родном городе Мишель Андраде?

Кочабамба расположена в центральной части Боливии, в плодородной долине на высоте около 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Благодаря благоприятному климату его называют "городом вечной весны". Название происходит от кечуанского Khocha Pampa, что означает "равнина, полная небольших озер".

Город был основан в 1574 году под названием Вилья-де-Оропеса, а впоследствии получил название Кочабамба. Сегодня это один из важных городских центров Боливии, окруженный плодородными долинами.

Именно благодаря местному климату и сельскому хозяйству регион называют житницей страны. Кочабамба также известна своей кухней. Окружающие долины дают много фруктов и овощей, а местные блюда стали важной частью культуры города.

Кочабамба, Боливия / фото Parallelepiped09

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Что интересного можно увидеть и сделать туристу в Кочабамбе?

Христос де ла Конкордия

Одним из самых известных символов Кочабамбы является большая статуя Христа де ла Конкордия на холме Сан-Педро. Монумент возвышается над городом и стал его узнаваемой достопримечательностью. С холма открывается панорама Кочабамбы и окружающей долины, поэтому это одно из мест, откуда можно увидеть город с высоты.

Христос де ла Конкордия / фото Anakin

Дворец Порталес

Еще одна заметная достопримечательность города – это дворец Порталес, построенный в начале 20 века боливийским магнатом Симоном Патиньо. Здание отличается архитектурой, вдохновленной европейскими замками, а рядом расположены французские сады. Дворец стал одним из примеров того, как в Кочабамбе соединились местные традиции и европейские архитектурные мотивы.

Дворец Порталес / фото TripAdvisor

Местная кухня

Отдельной частью знакомства с Кочабамбой является местная кухня. Город считается гастрономической столицей Боливии, а среди традиционных блюд здесь можно попробовать силпанчо – говядину с рисом, картофелем и жареным яйцом, а также пике-мочо из мяса, картофеля и острого перца. Еще одно популярное блюдо антикучос – это жаренные на гриле шпажки из говяжьего сердца с соусом.

Долины вокруг Кочабамбы

Вокруг города простираются зеленые межгорные долины с мягким климатом и плодородными землями. Здесь расположены небольшие города и деревни, а сельское хозяйство играет важную роль в жизни местных общин. В долинах выращивают кукурузу, картофель, овощи и фрукты, которые поступают и на местные рынки.

Виды долин вокруг Кочабамбы: смотреть видео

Именно окружающие долины в значительной степени определяют облик Кочабамбы и ее репутацию города с мягким климатом и богатой местной кухней.