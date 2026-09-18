Мішель Андраде народилася 10 листопада 1996 року в Південній Америці. Вона була третьою дитиною в родині болівійця Маріо та українки Світлани. Дитинство майбутньої артистки пройшло у Кочабамбі – одному з найбільших міст Болівії.

Що відомо про рідне місто Мішель Андраде?

Кочабамба розташована в центральній частині Болівії, у родючій долині на висоті близько 2,5 тисячі метрів над рівнем моря. Через сприятливий клімат його називають "містом вічної весни". Назва походить від кечуанського Khocha Pampa, що означає "рівнина, повна невеликих озер".

Місто заснували у 1574 році під назвою Вілья-де-Оропеса, а згодом воно отримало назву Кочабамба. Сьогодні це один із важливих міських центрів Болівії, оточений родючими долинами.

Саме завдяки місцевому клімату та сільському господарству регіон називають житницею країни. Кочабамба також відома своєю кухнею. Навколишні долини дають багато фруктів та овочів, а місцеві страви стали важливою частиною культури міста.

Кочабамба, Болівія / фото Parallelepiped09

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Що цікавого побачити та зробити туристу у Кочабамбі?

Христос де ла Конкордія

Одним із найвідоміших символів Кочабамби є велика статуя Христа де ла Конкордія на пагорбі Сан-Педро. Монумент височіє над містом і став його впізнаваною пам'яткою. З пагорба відкривається панорама Кочабамби та навколишньої долини, тому це одне з місць, звідки можна побачити місто згори.

Христос де ла Конкордія / фото Anakin

Палац Порталес

Ще одна помітна пам'ятка міста – це палац Порталес, зведений на початку 20 століття болівійським магнатом Симоном Патіньо. Будівля вирізняється архітектурою, натхненною європейськими замками, а поруч розташовані французькі сади. Палац став одним із прикладів того, як у Кочабамбі поєдналися місцеві традиції та європейські архітектурні мотиви.

Палац Порталес / фото TripAdvisor

Місцева кухня

Окремою частиною знайомства з Кочабамбою є місцева кухня. Місто вважають гастрономічною столицею Болівії, а серед традиційних страв тут можна спробувати силпанчо – яловичину з рисом, картоплею та смаженим яйцем, а також піке-мочо з м'яса, картоплі та гострого перцю. Ще одна популярна страва антікучос – це смажені на грилі шпажки з яловичого серця з соусом.

Долини навколо Кочабамби

Навколо міста простягаються зелені міжгірські долини з м'яким кліматом і родючими землями. Тут розташовані невеликі міста і села, а сільське господарство відіграє важливу роль у житті місцевих громад. У долинах вирощують кукурудзу, картоплю, овочі та фрукти, які потрапляють і на місцеві ринки.

Краєвиди долин навколо Кочабамби: дивитись відео

Саме навколишні долини значною мірою формують характер Кочабамби та її репутацію міста з м'яким кліматом і багатою місцевою кухнею.