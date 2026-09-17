Джамала родилась в 1983 году в городе Ош в Кыргызской ССР, которая с 1991 года является независимым Кыргызстаном. Однако певица называет своей настоящей родиной Кучук-Озен – село недалеко от Алушты, которое с 1945 года носит название Малориченское. Это родное село ее отца Алима Джамаладинова.

Его семью, как и многих других крымских татар, 18 мая 1944 года депортировали в Центральную Азию. Именно в Кыргызстане Алим Джамаладинов встретил будущую жену Галину Тумасову – мать Джамалы.

Чем известен город Ош?

Ош – один из крупнейших городов Кыргызстана. Он расположен на юге страны, в предгорьях Алайского хребта, в долине реки Ак-Буура. От столицы Кыргызстана, Бишкека, город отделяет около 300 километров. По состоянию на 2025 год население Оша составляло 473 500 человек.

Город Ош, Кыргызстан: смотреть видео

Но у города гораздо более долгая история, чем может показаться по его современному облику. Ош считается древним городом с более чем 3000-летней историей. В 2019 году его также объявили культурной столицей тюркского мира.

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Что интересного можно увидеть туристу в Кыргызстане?

Башня Бурана

Башня Бурана – одна из немногих исторических достопримечательностей Кыргызстана. В свое время она служила минаретом и ориентиром для караванов Великого Шелкового пути. Считается, что рядом располагался древний город Баласагун. Возле башни сохранились каменные статуи "балбалы" и другие артефакты.

Башня Бурана / фото Bernard Gagnon

Озеро Иссик-Куль

Иссык-Куль расположен между хребтами Кюнгей-Ала-Тоо и Терскей-Ала-Тоо на высоте 1700 метров над уровнем моря. В материале его называют вторым по величине высокогорным озером в мире. В него впадают многочисленные ледниковые реки из Тянь-Шаня.

Сары-Челецкий биосферный заповедник

Этот заповедник с 1979 года входит в международную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Его основу составляют река Кожо-Ата, озеро Сары-Челек и еще 6 небольших озер. На территории также работает метеостанция, основанная в 1961 году.

Сары-Челецкий биосферный заповедник / фото TripAdvisor

Ущелье Чон-Кемин

Ущелье расположено между хребтами северного Тянь-Шаня на высоте 1300 метров. Здесь есть хвойные леса, горные реки и разнообразный животный мир. В национальном парке обитают 140 видов птиц и более 45 видов уникальных животных.

Горы Тянь-Шань

Горная система Тянь-Шань простирается на 2,5 тысячи километров по территории 4 стран. Горы привлекают путешественников и альпинистов своими грандиозными пейзажами.

Виды на горы Тянь-Шань: смотреть видео

Священная гора Сулайман-Тоо

Сулайман-Тоо – известняковый горный массив длиной около 1140 метров. В 2009 году его включили в список памятников Кыргызстана, находящихся под защитой ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть музей, древние сооружения и пещеры.

Арсланбоб

Арсланбоб известен как село, курорт, урочище, место с водопадами и ореховым лесом. Здесь растут ореховые деревья, которым сотни лет. Для туристов доступны пешие маршруты и экскурсии на внедорожниках.

Виды во время прогулки по курорту Арсланбоб / фото TripAdvisor