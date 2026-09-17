Джамала народилася 1983 року у місті Ош у Киргизькій РСР, яка з 1991 року є незалежним Киргизстаном. Проте співачка називає своєю справжньою батьківщиною Кучук-Озен – село неподалік Алушти, яке з 1945 року має назву Малоріченське. Це рідне село її батька Аліма Джамаладінова.

Його родину, як і багатьох інших кримських татар, 18 травня 1944 року депортували до Центральної Азії. Саме в Киргизстані Алім Джамаладінов зустрів майбутню дружину Галину Тумасову – матір Джамали.

Чим відоме місто Ош?

Ош – одне з найбільших міст Киргизстану. Воно розташоване на півдні країни, у передгір'ях Алайського хребта, в долині річки Ак-Буура. Від столиці Киргизстану, Бішкека, місто відділяє близько 300 кілометрів. Станом на 2025 рік населення Оша становило 473 500 людей.

Місто Ош, Киргизстан: дивитись відео

Але місто має значно довшу історію, ніж може здатися за його сучасним виглядом. Ош вважають стародавнім містом із понад 3000-річною історією. У 2019 році його також оголосили культурною столицею тюркського світу.

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Що цікавого можна побачити туристу у Киргизстані?

Вежа Бурана

Вежа Бурана – одна з небагатьох історичних пам'яток Киргизстану. Вона свого часу слугувала мінаретом і орієнтиром для караванів Великого Шовкового шляху. Вважається, що поруч розташовувалося стародавнє місто Баласагун. Біля вежі збереглися кам'яні статуї "балбали" та інші артефакти.

Вежа Бурана / Фото Bernard Gagnon

Озеро Іссик-Куль

Іссик-Куль розташований між хребтами Кюнгей-Ала-Тоо і Терскей-Ала-Тоо на висоті 1700 метрів над рівнем моря. У матеріалі його називають другим за величиною високогірним озером у світі. До нього стікають численні льодовикові річки з Тянь-Шаню.

Сари-Челецький біосферний заповідник

Цей заповідник із 1979 року входить до міжнародної мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО. Його основу становлять річка Кожо-Ата, озеро Сари-Челек та ще 6 малих озер. На території також працює метеостанція, заснована у 1961 році.

Сари-Челецький біосферний заповідник / Фото TripAdvisor

Ущелина Чон-Кемін

Ущелина розташована між хребтами північного Тянь-Шаню на висоті 1300 метрів. Тут є хвойні ліси, гірські річки та різноманітний тваринний світ. У національному парку мешкають 140 видів птахів і понад 45 видів унікальних тварин.

Гори Тянь-Шань

Гірська система Тянь-Шань простягається на 2,5 тисячі кілометрів територіями 4 країн. Гори приваблюють мандрівників і альпіністів своїми масштабними пейзажами.

Краєвиди на гори Тянь-Шань: дивитись відео

Священна гора Сулайман-Тоо

Сулайман-Тоо – вапняний гірський масив довжиною близько 1140 метрів. У 2009 році його внесли до списку пам'яток Киргизстану, що перебувають під захистом ЮНЕСКО. Тут можна побачити музей, давні споруди та печери.

Арсланбоб

Арсланбоб відомий як село, курорт, урочище, місце з водоспадами та горіховим лісом. Тут ростуть горіхові дерева, яким сотні років. Для туристів доступні піші маршрути та екскурсії на позашляховиках.

Краєвиди під час прогулянки курортом Арсланбоб / Фото TripAdvisor