Родной город Антонины Хижняк имеет интересную историю и не раз менял название. Рассказываем, как он развивался и что интересного можно увидеть здесь сегодня.

Когда и где родилась Антонина Хижняк?

Будущая актриса родилась 28 июля 1990 года в городе Украинка Киевской области. Интересно, что родители сначала ждали мальчика и планировали назвать его Антоном. Однако родилась девочка, которой дали имя Антонина.

Город расположен в Обуховском районе Киевской области. Украинку часто называют городом трипольских энергетиков, а также водным курортом Киевщины.

Украинка с высоты птичьего полета / фото Максим Козленко

История Украинки началась задолго до того, как поселение получило современное название. Во времена Киевской Руси эта территория уже была заселена: здесь обнаружили пять поселений того периода. Первое письменное упоминание о населенном пункте датируется 1541 годом.

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Тогда он фигурировал в документах как село Игнатовка. Впоследствии название изменилось на Злодиевку. В 1709 году такое название упоминал в документах гетман Филипп Скоропадский.

С названием Злодиевка связано и местное предание. По народным рассказам, от села до соседнего Триполья пролегали пещерные ходы, в которых скрывались гайдамаки. Их имперские власти называли ворами, что и могло повлиять на появление названия поселения.

В начале XX века село ненадолго стало Столипиным. Однако уже в 1921 году оно получило название "Украинка", которое сохранило до наших дней. Новый этап развития начался в 1960 – 1970-х годах, когда поблизости построили Трипольскую ТЭС. Строительство электростанции существенно изменило населенный пункт и способствовало его превращению в город энергетиков. В 1979 году Украинка официально получила статус города.

Где находится город Украинка: смотреть на картах

Что посмотреть в Украинке и в ее окрестностях?

Одна из главных особенностей Украинки – ее расположение у воды. Город стоит на правом берегу Днепра, недалеко от места, где в него впадают Стугна и Козинка. Благодаря рекам и заливам здесь немало живописных мест для отдыха. Прежде всего стоит обратить внимание на городскую набережную.

Это пешеходная зона вдоль Днепра, откуда открываются виды на широкую реку и острова. Здесь можно неспешно прогуляться и отдохнуть у воды. В Украинке также есть 3 пляжа на разных берегах: Днепра, Старой Украинки и Стугны. Они имеют благоустроенную инфраструктуру, поэтому город подходит для тех, кто хочет провести время у воды, не уезжая далеко от Киева.

Виды с городской набережной / фото из Google Maps, Александра К.

Река Стугна образует вблизи города живописные заливы и плавни. Эти места привлекают рыбаков и любителей активного отдыха. Здесь можно отправиться на прогулку на байдарке, каяке или сапборде и полюбоваться местными пейзажами с воды.

Еще одна интересная локация расположена недалеко от Украинки – это Девичья гора в соседнем селе Триполье. Это самая высокая точка Обуховского района и древнее славянское святилище, которое наши предки считали одним из священных мест Поднепровья. С вершины открывается панорама на Днепр, Украинку и промышленные сооружения Трипольской ТЭС.

Виды с Девичьей горы: смотреть видео