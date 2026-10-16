Рідне місто Антоніни Хижняк має цікаву історію та не раз змінювало назву. Розповідаємо, як воно розвивалося та що цікавого можна побачити тут сьогодні.

Коли та де народилася Антоніна Хижняк?

Майбутня акторка народилася 28 липня 1990 року в місті Українка Київської області. Цікаво, що батьки спочатку очікували на хлопчика та планували назвати його Антоном. Однак народилася дівчинка, якій дали ім'я Антоніна.

Місто розташоване в Обухівському районі Київської області. Українку часто називають містом трипільських енергетиків, а також водним курортом Київщини.

Українка з пташиного польоту / фото Maksym Kozlenko

Історія Українки почалася задовго до того, як поселення отримало сучасну назву. За часів Київської Русі ця територія вже була заселена: тут виявили п'ять поселень того періоду. Перша письмова згадка про населений пункт датується 1541 роком. Тоді він фігурував у документах як село Ігнатівка. Згодом назва змінилася на Злодіївку. У 1709 році таке найменування згадував у документах гетьман Пилип Скоропадський.

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З назвою Злодіївка пов'язаний і місцевий переказ. За народними оповідями, від села до сусіднього Трипілля пролягали печерні ходи, в яких переховувалися гайдамаки. Їх імперська влада називала злодіями, що і могло вплинути на появу назви поселення.

На початку 20 століття село ненадовго стало Столипіним. Проте вже у 1921 році воно отримало назву Українка, яку зберегло донині. Новий етап розвитку розпочався у 1960 – 1970-х роках, коли поруч спорудили Трипільську ТЕС. Будівництво електростанції суттєво змінило населений пункт і сприяло його перетворенню на місто енергетиків. У 1979 році Українка офіційно отримала статус міста.

Де розташоване місто Українка: дивитись на картах

Що подивитися в Українці та поблизу неї?

Одна з головних особливостей Українки – її розташування біля води. Місто стоїть на правому березі Дніпра, поблизу місця, де з ним сусідять Стугна та Козинка. Завдяки річкам і затокам тут є чимало мальовничих місць для відпочинку. Насамперед варто звернути увагу на міську набережну.

Це пішохідний простір уздовж Дніпра, звідки відкриваються краєвиди на широку річку та острови. Тут можна неквапливо прогулятися та відпочити біля води. В Українці також є 3 пляжі на різних берегах: Дніпра, Старої Українки та Стугни. Вони мають облаштовану інфраструктуру, тож місто підходить для тих, хто хоче провести час біля води, не вирушаючи далеко від Києва.

Краєвиди з міської набережної / фото з Google Maps, Олександра К.

Річка Стугна утворює поблизу міста мальовничі затоки та плавні. Ці місця приваблюють рибалок і любителів активного відпочинку. Тут можна вирушити на прогулянку на байдарці, каяку чи сапборді та подивитися на місцеві краєвиди з води.

Ще одна цікава локація розташована неподалік Українки – це Дівич-гора в сусідньому селі Трипілля. Це найвища точка Обухівського району та давнє слов'янське святилище, яке наші предки вважали одним зі священних місць Подніпров'я. З вершини відкривається панорама на Дніпро, Українку та промислові споруди Трипільської ТЕС.

Краєвиди з Дівич-гори: дивитись відео