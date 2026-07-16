Речь идет о Глухове в Сумской области. И 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Что стоит знать об Аде Роговцевой?

Ада Роговцева – выдающаяся украинская актриса театра и кино, Герой Украины, лауреат Шевченковской премии и настоящий символ национальной культуры. Она родилась 16 июля 1937 года в Глухове. За свою более чем 60-летнюю карьеру актриса сыграла сотни знаковых ролей, завоевав безграничную любовь миллионов зрителей.

В кино ее самой известной ранней работой стала роль Мавки в фильме "Лесная песня" 1961 года. Также огромную популярность ей принесли роли Марии в картине "Салют, Мария!" и Анны в многосерийной драме "Вечный зов". Среди современных работ стоит упомянуть роль Богданы в украинском историческом сериале "Сага". А на театральной сцене главным триумфом Роговцевой стала роль Елены в спектакле "Варшавская мелодия", также знаковыми являются роли в спектаклях "Кадиш" и "Будьте как дома".

Судьба семьи Роговцевых была полна потрясающих поворотов. Во время Второй мировой войны они едва не погибли в Одессе, опоздав на эвакуационный паром, который взорвался через несколько минут после отправления. Это чудо заставило мать с маленькой Адой вернуться в родной Глухов, где они переждали военные бедствия. Именно глуховская земля заложила тот прочный внутренний стержень, который помог Аде Роговцевой стать символом женственности и несокрушимости.

Интересные факты из биографии Ады Роговцевой: смотрите видео VitaemoVass

Какие тайны скрывает забытая гетманская столица Глухов?

Глухов сегодня – это уютный город в Сумской области, который переживает непростые времена, находясь в непосредственной близости от государственной границы. Несмотря на постоянные вызовы и угрозы, город сохраняет свой несокрушимый характер, закаленный веками казацкой истории. Местные жители активно занимаются волонтерством, поддерживают ВСУ и делают все возможное для сохранения своего уникального культурного наследия.

А сохранять есть что, ведь Глухов – это бывшая великолепная столица Гетманщины, которая в XVIII веке была центром политической и культурной жизни Левобережной Украины. Именно здесь, на Радной площади возле величественного Николаевского храма (самого старого сохранившегося здания города, возведенного в 1695 году), избирали последних украинских гетманов – Ивана Скоропадского, Даниила Апостола и Кирилла Разумовского.

Эта церковь также стала безмолвным свидетелем трагического провозглашения анафемы Ивану Мазепе в ноябре 1708 года по приказу российского царя Петра I. Это произошло после того, как гетман заключил союз со шведским королем Карлом XII ради освобождения Украины. То церковное проклятие носило сугубо политический характер, империя использовала его для запугивания украинцев и дискредитации идеи Независимости.

Каким является город Глухов сегодня?

Глухов невозможно представить без наследия семьи Терещенко – выдающихся украинских сахарных магнатов, предпринимателей и меценатов, которые превратили провинциальный город в настоящий европейский центр культуры и образования. Именно благодаря их финансовой поддержке в городе появились не только величественные храмы, но и многочисленные учебные заведения, больницы и приюты.

Вот как выглядел Глухов до полномасштабного вторжения России: смотрите видео lisnevskyvideo

Архитектурный ансамбль Глухова до сих пор сохраняет дух той эпохи, когда город диктовал моду и определял экономическое развитие региона. Особенно выделяется там, скажем, Трех-Анастасиевский кафедральный собор – возведенный в конце XIX века на средства тех самых Терещенко. Местные жители до сих пор передают легенды о тайных подземных ходах, которые вели от имения семьи прямо к храму, ставшему ее усыпальницей.

Также стоит увидеть Тюремный замок – это мрачное сооружение с трехметровым фундаментом, который делал невозможным любые подкопы. И, конечно же, Киевские ворота – единственные уцелевшие ворота Глуховской крепости, которые когда-то служили главным таможенным пунктом на пути в Киев.

Особое место среди достопримечательностей занимает уникальная водонапорная башня, построенная в начале XX века. Она не только выполняла свою непосредственную практическую функцию, но и служила главной доминантой города, с вершины которой открывается невероятный вид на окружающие леса и реку Эсмань. Эта башня в целом была одним из самых популярных туристических объектов Сумской области.

Сейчас приграничный Глухов находится под постоянными вражескими обстрелами, и его уникальные достопримечательности постоянно под угрозой уничтожения. Но мы верим, что после победы и восстановления безопасности на этих территориях каждый украинец сможет воочию увидеть величие бывшей гетманской столицы, а не только ее тень.