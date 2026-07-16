Мовиться про Глухів у Сумській області. І 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Що варто знати про Аду Роговцеву?

Ада Роговцева – видатна українська акторка театру та кіно, Герой України, лауреатка Шевченківської премії та справжній символ національної культури. Вона народилася 16 липня 1937 року у Глухові. За свою понад 60-річну кар'єру акторка зіграла сотні знакових ролей, завоювавши безмежну любов мільйонів глядачів.

У кіно її найвідомішою ранньою роботою стала роль Мавки у фільмі "Лісова пісня" 1961 року. Також величезну популярність їй принесли ролі Марії у стрічці "Салют, Маріє!" та Анни у багатосерійній драмі "Вічний поклик". Серед сучасних робіт варто згадати роль Богдани в українському історичному серіалі "Сага". А на театральній сцені головним тріумфом Роговцевої стала роль Гелени у виставі "Варшавська мелодія", також знаковими є ролі у виставах "Кадіш" та "Будьте як вдома".

Доля родини Роговцевих була сповнена карколомних поворотів. Під час Другої світової війни вони ледь не загинули в Одесі, запізнившись на евакуаційний пором, який вибухнув за кілька хвилин після відплиття. Це диво змусило матір із маленькою Адою повернутися до рідного Глухова, де вони перечекали воєнне лихо. Саме глухівська земля заклала той міцний внутрішній стрижень, який допоміг Аді Роговцевій стати символом жіночності та незламності.

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Які таємниці приховує забута гетьманська столиця Глухів?

Глухів сьогодні – це затишне місто на Сумщині, яке переживає непрості часи, перебуваючи у безпосередній близькості до державного кордону. Попри постійні виклики та загрози, місто зберігає свій незламний характер, який гартувався століттями козацької історії. Місцеві активно займаються волонтерством, підтримують ЗСУ та роблять усе можливе для збереження своєї унікальної культурної спадщини.

А зберігати є що, адже Глухів – це колишня блискуча столиця Гетьманщини, яка у XVIII столітті була центром політичного та культурного життя Лівобережної України. Саме тут, на Радному майдані біля величного Миколаївського храму (найстарішої збереженої будівлі міста, зведеної у 1695 році), обирали останніх українських гетьманів – Івана Скоропадського, Данила Апостола та Кирила Розумовського.

Ця церква також стала німим свідком трагічного проголошення анафеми Іванові Мазепі у листопаді 1708 року за наказом російського царя Петра І. Це сталося після того, як гетьман уклав союз зі шведським королем Карлом XII заради визволення України. Той церковний проклін мав суто політичний характер, імперія використовувала його для залякування українців та дискредитації ідеї Незалежності.

Яким є місто Глухів сьогодні?

Глухів неможливо уявити без спадщини родини Терещенків – видатних українських цукрозаводчиків, підприємців та меценатів, які перетворили провінційне місто на справжній європейський осередок культури та освіти. Саме завдяки їхній фінансовій підтримці у місті з'явилися не лише величні храми, а й численні навчальні заклади, лікарні та притулки.

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Архітектурний ансамбль Глухова досі зберігає дух тієї епохи, коли місто диктувало моду та визначало економічний розвиток регіону. Виділяється там, скажімо, Трьох-Анастасіївський кафедральний собор – зведений наприкінці XIX століття коштом тих самих Терещенків. Місцеві досі переказують легенди про таємні підземні ходи, що вели від маєтку родини просто до храму, який став її усипальницею.

Також варто побачити Тюремний замок – це похмура споруда з триметровим фундаментом, що унеможливлював будь-які підкопи. І, звісно, Київську браму – єдину вцілілу браму Глухівської фортеці, яка колись слугувала головним митним пунктом на шляху до Києва.

Особливе місце серед пам'яток займає унікальна водонапірна вежа, збудована на початку XX століття. Вона не лише виконувала свою пряму практичну функцію, а й слугувала головною домінантою міста, з верхівки якої відкривається неймовірний краєвид на навколишні ліси та річку Есмань. Ця вежа загалом була одним із найпопулярніших туристичних об'єктів Сумщини.

Нині прикордонний Глухів перебуває під постійними ворожими обстрілами, і його унікальні пам'ятки постійно під загрозою знищення. Але маємо віру, що після перемоги та відновлення безпеки на цих територіях кожен українець зможе на власні очі побачити велич колишньої гетьманської столиці, а не лише її тінь.