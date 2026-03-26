Горы пластика со всего мира: вы точно не захотите покупаться на этом пляже

При упоминании о Гавайях большинство людей представляет райские бескрайние пляжи, высокие пальмы и удивительную природу. Однако мало кто знает, что именно в этом райском уголке есть пляж, который буквально утопает в тоннах пластика и считается самым грязным во всем мире.

На Большом острове на Гавайях есть пляж, на котором вы точно не захотите побывать. Экологическая образовательная организация Environmental Literacy Council назвала пляж Камило самым грязным в мире.

Что известно о самом грязном в мире пляже?

Пляж Камило, или, как его еще называют "Пластиковый пляж", страдает из-за накопления мусора со всего мира, который на берег приносят океанские течения. Дело в том, что он расположен рядом с Большим тихоокеанским мусорным пятном – водоворотом мусора в северной части Тихого океана, площадь которого превышает площадь Украины минимум на 20%. Из-за высокого давления воды, мусор здесь задерживается, а океанические течения относят его на пляж Камило.

90% мусора на побережье Камило – это пластик. Здесь валяются зубные щетки, бутылки, телевизоры, пластиковая посуда и тому подобное. Некоторый мусор имеет десятки лет. Как пишет The Guardian, волонтеры нашли на берегу банку из-под лосьона 1950-х годов.

Мусор бесконтрольно накапливался на пляже десятки лет, а впервые его начали очищать только в 2003 году. Тогда активистам удалось удалить с Камило 50 тонн мусора. Сейчас мусор на пляже периодически забирают, но новый пластик продолжает выносить на берег. По подсчетам, на пляж Камило каждый год попадает 15 – 20 тонн мусора.

Из-за этого очень страдают животные и природа. Рыбы не отличают пластик от водорослей, поэтому начинают потреблять его с первых дней жизни. А потом этих маленьких рыб съедают большие, и пластик отравляет всех.

Местные власти пытаются бороться с загрязнением и новым производством пластика. В магазинах запретили полиэтиленовые пакеты и пластиковые контейнеры для продуктов, но ситуация от этого лучше не становится.

