Веганские гастро-путешествия: куда поехать, чтобы попробовать изысканные блюда без мяса
- В 2026 году страны, дружественные к веганам, включают Новую Зеландию, Тайвань, Португалию, Исландию, Индию и Сингапур.
- Великобритания, Ирландия и Италия также адаптированы к потребностям веганов и вегетарианцев, предлагая разнообразные блюда без мяса.
Вы вегетарианец и ищете страны, где можно вкусно питаться? Не беда! Мы подготовили список лучших стран с вкусной веганской кухней, которая сделает ваш отпуск легким и приятным.
В каких странах комфортно путешествовать вегетарианцам?
Спрос на веганские и растительные блюда растет во всем мире, и многие туристические места уже предлагают такие варианты. Некоторые страны в 2026 году особенно дружественны к веганам:
- Новая Зеландия – хоть страна славится высококачественной бараниной и говядиной, здесь много кафе и ресторанов с веганскими блюдами. На каждый миллион человек в этой стране приходится примерно 345 ресторанов с веганской кухней.
Тайвань – страна считается "веганским раем", с большим количеством специализированных ресторанов. Символ "Су" обозначает вегетарианское блюдо, а "Quan Su" – строго веганское.
- Португалия – популярна среди веганов благодаря широкому выбору веганских ресторанов на душу населения, несмотря на традиционное потребление морепродуктов.
- Исландия – более 43 процентов ресторанов предлагают хотя бы одно веганское блюдо, хотя страна остается крупным потребителем мяса и продуктов животного происхождения.
- Индия – благодаря богатству кулинарных традиций многие блюда здесь естественно веганские: бобовые, овощи, зерновые и специи. Популярные блюда – Dal, Chana Masala и Aloo Gobi.
- Сингапур – здесь больше всего вегетарианских ресторанов на душу населения в мире, с ярким сочетанием индийских, китайских и малайских вкусов.
Пользователи на платформе Reddit отмечают, что Великобритания и Ирландия полностью адаптированы к потребностям людей. Также в Италии тоже довольно легко, если вы едите молочные продукты. Кроме закусок на основе сыра или овощей и пасты или пиццы без мяса, в каждом ресторане будет много блюд из овощей в меню, а часто также предлагают второе блюдо на основе сыра.
Где стоит путешествовать в 2026 году?
