Куда поехать из Львова на выходные ко Дню матери: удобный и красивый маршрут

День матери в 2026 году в Украине припадает на 10 мая, и это отличный повод вырваться семьей из города. Но как решить, куда именно податься, чтобы было и удобно, и красиво?

Маршрут Тустань – Сколе – Каменка укладывается в один день, если стартовать из Львова. 24 Канал предлагает именно такой вариант и рассказывает обо всем этом подробнее.

Средневековая крепость, водопад и горы: может ли быть лучший маршрут выходного дня из Львова?

Для выезда со Львова на выходные 9 – 10 мая, как раз ко Дню матери в 2026 году, предлагаем маршрут из трех точек. Это способная поразить каждого Тустань и тамошние Урицкие скалы, далее горный город Сколе, и наконец водопад Каменка.

Первая точка – село Урич примерно в 120 километрах от Львова, то есть за 2 или 2,5 часа по трассе Львов – Чоп или через Трускавец. Здесь вы увидите Государственный историко-культурный заповедник "Тустань" – это наскальная крепость IX – XV веков, в которой средневековые мастера гениально соединили природные скалы с деревянной застройкой.

Вот какой поразительный вид имеют скалы в Тустани / Фото Nazarii Lazur, 24 Канал

Деревянная часть достигала 25 метров в высоту, а это как девятиэтажный дом. В XIII веке крепость в самой высокой точке поднималась над долиной на 90 метров. До сих пор в скалах сохранились более 4000 врубов и пазов, как пишет lviv.travel. Прогулочный маршрут по скалам охватывает чуть более 3 километров, а с 50-метровой скалы Острый Камень открывается невероятная панорама на Карпаты и руины крепости.

Рекомендация от редакции! В Тустани обязательно стоит посетить не только скальный комплекс, но и музей. Здесь можно увидеть, какой была эта местность раньше, узнать интересные факты о ней, а также приобрести сувенирную продукцию на память.

От Урича до Сколе, второй точки маршрута, надо будет проехать еще около 30 километров. Это уютный карпатский городок в долине реки Опир, окруженный горами национального парка "Сколевские Бескиды", как указывают на karpaty.info. Здесь можно вкусно пообедать, пройтись по живописной набережной и заехать к старинной деревянной церкви 1597 года и остаткам дворца баронов Гредлей.

Рекомендация от редакции! На въезде в Сколе стоит Монумент трембитарям. Обязательно сделайте возле него фото!

Финальная же локация – это водопад Каменка, 7-метровый каскад возле села Дубина, как отмечает IGotoWorld, и совсем недалеко от Сколе. Дорога туда сама по себе красивая – через лес и с минеральными источниками рядом. От остановки в Дубине пешком до водопада – всего несколько минут.

Рекомендация от редакции! Попробуйте грибную юшку, когда приедете в Каменку. Если удастся сесть в заведении снаружи, то сможете лакомиться этим особым блюдом, наблюдая, как течет вода из водопада. Но если вы не возьмете ту грибную юшку, то даже не вспоминайте, что были у Каменки – скорее всего, вам не поверят.

Какие интересности о других туристических магнитах Львовщины стоит знать?

В Дрогобыче соль добывают почти тысячелетие, и это не метафора. Сам город живет со слоганом "В нем вся соль", он был промышленной столицей Галичины задолго до нефтяной эры. Здесь также провел значительную часть жизни Иван Франко.

Подгорецкий замок на Львовщине называют "украинским Версалем". Он расположен в селе Подгорцы под Золочевом – дворцово-оборонительный комплекс XVII века с роскошной ренессансной архитектурой и террасным парком. От Львова это около 80 километров.