Где планируют отдыхать украинцы летом: исследование

Лето 2021 53,1% граждан планирует отдыхать в Украине, 10,7% – уехать за границу. И еще 36% не определились.

Среди тех, кто планирует отпуск в Украине – 44,5% стремятся отдыхать за пределами своей области. Об этом рассказали в исследовании рынка туристической отрасли "Электоральные настроения. Еженедельный отчет".

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Самый популярный вид отдыха среди украинский – отдых на природе 36,5%. 27,7% предпочитают морском отдыхе, 12,3% – в горах. Городской отдых составляет 7,9%. Мужчины отдают больше предпочтение отдыху на природе, а женщины – пляжу.

Популярные направления:

17,4% – Одесская область,

11,8% – Закарпатье,

7,7% – Запорожская область,

6,7% – Львовская область,

6,2% – Херсонская область.

Меньше украинцев планируют отдыхать в Севастополе – 0,1%, в Автономной Республике Крым – 0,4%, в Тернопольской области – 0,8%, в Луганской – 0,8%.

Исследование провела компания "Оперативная Социология" среди 2104 респондентов из 13 по 19 мая методом телефонного интервью.