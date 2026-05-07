Традиционный Египет и экзотическая новинка: где теперь украинцы выбирают отдыхать летом 2026 года

В 2026 году украинцы продолжают активно планировать летний отдых. Стабильно популярными остаются Турция и Египет, но параллельно растет интерес к европейским курортам и новым экзотическим направлениям.

Несмотря на напряжение на Ближнем Востоке, украинцы активно планируют летний отдых в 2026 году. Туристы обращают внимание не только на море и отели, но и на безопасную логистику, возможность удобно добраться до курорта и гибкие условия бронирования.

Какие направления являются самыми популярными среди украинцев?

По данным раннего бронирования Join UP! Украина, наибольшим спросом традиционно пользуются Египет и Турция, хотя туристы также активно интересуются Грецией, Кипром, Болгарией, Черногорией, Албанией, Испанией и даже новинкой сезона Китаем.

Почему Турция остается одним из самых популярных направлений?

Турция уже много лет удерживает лидерские позиции среди украинских туристов благодаря формату "все включено", большом количестве семейных отелей и комфортном сервиса. Среди самых популярных курортов Анталия, где цены стартуют от 16 486 гривен. Туристов привлекают песчаные пляжи и длительный купальный сезон до октября.

Также большим спросом пользуются Бодрум от 19 784 гривен и Даламан от 20 867 гривен. Эти курорты на Эгейском побережье туристы выбирают из-за более спокойной атмосферы, зеленую природу, уютные бухты и комфортный климат без чрезмерной жары.

Почему украинцы не отказываются от отдыха в Египте?

Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, Египет остается одним из главных направлений для летнего отдыха. Курорты работают в привычном режиме, а спрос постепенно восстанавливается. Чаще всего украинцы бронируют Хургаду от 24 034 гривен и Шарм-эш-Шейх от 23 232 гривен.

Шарм-эш-Шейх / фото Canva

Но в то же время туристы все больше интересуются менее популярными направлениями. Марса-Алам от 27 046 гривен выбирают преимущественно те, кто хочет более спокойного отдыха без большого количества туристов. А Эль-Аламейн от 32 201 гривен называют одним из самых интересных новых курортов Египта – это вариант для тех, кто хочет увидеть другую сторону страны и отдохнуть в более премиальном формате.

Какие европейские направления стали популярными среди украинцев?

Среди туристов, которые хотят отдыхать ближе к Европе, наибольшим спросом пользуются Греция, Кипр, Испания, Черногория и Албания. Одним из главных фаворитов остается Крит от 19 823 гривен – туристы выбирают его за красивые пляжи, развитую инфраструктуру и возможность совместить море, гастрономию и экскурсии.

Остров Крит / фото Canva

Также популярности набирают Закинтос от 26 029 гривен, Корфу от 31 086 гривен, Родос от 21 611 гривен и Халкидики от 28 321 гривен. Кипр со стартом цен от 29 256 гривен привлекает не только морем, но и горными маршрутами и античными достопримечательностями.

Испания тоже остается среди популярных летних направлений: Барселона стартует от 34 970 гривен, Аликанте – от 40 006 гривен, а Пальма-де-Майорка – от 41 507 гривен. Черногория от 21 046 гривен и Албания от 25 215 гривен привлекают туристов сочетанием моря, гор, природы и более спокойной атмосферы.

Почему украинцы все чаще едут к морю автобусом?

Часть туристов в 2026 году выбирает автобусные туры из-за сложной логистики или нежелания лететь из других стран. Самым популярным автобусным направлением остается Болгария от 9 750 гривен. Туристов привлекают широкие пляжи, мягкий климат и доступные цены. Также популярными остаются Черногория от 11 156 гривен, Греция от 19 935 гривен и Турция от 15 842 гривен.

Автобусные туры стали популярными среди украинцев / фото Canva

Кстати, мы недавно рассказывали, как легко перенести автобусный тур. Чтобы дорога была максимально удобной и приятной, стоит заранее позаботиться о нескольких простых вещах. Прежде всего важно настроиться на позитив и спокойный настрой – это существенно влияет на комфорт в дороге. Чтобы не скучать во время поездки, можно взять с собой любимые книги, загруженные сериалы или фильмы, а также небольшие перекусы.

Для большего уюта в дороге пригодятся удобные вещи вроде тапочек, пледа и небольшой подушки – они помогут лучше отдохнуть в дороге. Все необходимые мелочи лучше держать под рукой в отдельной небольшой сумке: средства гигиены, косметику, салфетки или маленькое полотенце. А основные вещи и одежду стоит положить в чемодан, который будет использован уже во время проживания в отеле.

Почему Тунис называют бюджетной альтернативой дорогим курортам?

Тунис туристы часто выбирают как более доступную альтернативу классическим летним направлениям с форматом "все включено". Отдых в Энфиде стартует от 26 542 гривен, а в Монастире от 24 505 гривен. Туристов привлекает сочетание экзотики, морского отдыха, берберской культуры и талассотерапии.

Почему Китай стал главной новинкой туристического сезона 2026?

Одной из самых неожиданных новинок сезона стал Китай. Украинцы все активнее интересуются островом Хайнань, где цены на отдых стартуют от 45 032 гривен.

Китай стал новым направлением 2026 / фото Canva

Туристов привлекает формат тропического курорта с теплым морем, большими современными резортами, джунглями и атмосферой азиатского отдыха. Особенно популярным стал курорт Санья, который сочетает пляжи, городские развлечения и экзотическую природу.

Какие еще новости будут интересны туристам?

Многие туристы отказываются от дальних путешествий, думая, что такие страны могут быть опасными, сложными для организации или неудобными для отдыха. Однако многие экзотические направления уже давно имеют развитую туристическую инфраструктуру, спокойную атмосферу и считаются вполне комфортными и безопасными для путешественников.

Например, среди малоизвестных стран, которые являются безопасными для туристов является Парагвай. Насильственные преступления здесь случаются чрезвычайно редко. Туристы из западных стран признались, что во время путешествий по стране все время чувствовали себя в полной безопасности. Интересно, что именно поэтому многие люди, которые работают онлайн, поэтому они приезжают на несколько месяцев.