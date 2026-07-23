Но если хочется совместить красивую архитектуру, местную кухню, историю и морские пейзажи без постоянных толп туристов, стоит обратить внимание на менее раскрученные города, пишет Travel Off Path.

Куда поехать на отдых этим летом?

Бари, Италия

Итальянский регион Апулия остается в тени знаменитого Амальфитанского побережья, хотя здесь можно найти не менее живописные места. Старинный центр окутан историческими зданиями и морской атмосферой.

Здесь неподалеку находятся знаменитые трулли – традиционные домики с коническими крышами, ставшие одним из символов Апулии.

Бари понравится тем, кто любит неспешные прогулки и местную гастрономию. На рынках продают свежие морепродукты, а одной из главных кулинарных визитных карточек города является паста орекьетте.

В целом светлый известняк исторических зданий в сочетании с синим Адриатическим морем делает город особенно фотогеничным.

Сантьяго-де-Компостела, Испания

Пока большинство туристов отправляется в жаркую южную Испанию или шумный Мадрид, северо-западная Галисия остается гораздо более спокойной.

В главный город Сантьяго-де-Компостела на протяжении веков направляются паломники, проходящие знаменитый маршрут Камино-де-Сантьяго. Город известен величественными соборами и средневековой застройкой.

В разгар лета в Галисии довольно комфортно, поскольку здесь более прохладный климат и большая כמות зелени. Старинные площади и узкие улочки позволяют прогуливаться по городу в спокойном темпе.

Как выглядит Сантьяго-де-Компостела: смотрите видео

Сплит, Хорватия

В Сплите сочетаются историческое наследие и современная атмосфера приморского города. Сердцем города является дворец Диоклетиана, вокруг которого сформировался исторический центр. Рядом находятся старинные достопримечательности, а за несколько минут можно дойти до пальмовой набережной Рива, откуда открывается вид на море.

Сплит – идеальное место для знакомства с хорватским побережьем. Здесь, у гавани, можно попробовать местные средиземноморские блюда, а затем отправиться на лодке к живописным далматинским островам, в частности на Хвару.

Популярность этих направлений постепенно растет, но пока что они все равно не настолько перегружены туристами, как самые известные города Европы. Если хочется провести летний отпуск в спокойной атмосфере, самое время обратить внимание на эти места.