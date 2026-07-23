Та якщо хочеться поєднати красиву архітектуру, місцеву кухню, історію й морські краєвиди без постійних натовпів, варто звернути увагу на менш розрекламовані міста, пише Travel Off Path.

Куди поїхати на відпочинок цього літа?

Барі, Італія

Італійський регіон Апулія залишається в тіні знаменитого Амальфітанського узбережжя, хоча тут можна знайти не менш мальовничі локації. Старовинний центр оповитий історичними будівлями та морською атмосферою.

Тут розташовані неподалік знамениті труллі – традиційні будиночки з конічними дахами, які стали одним із символом Апулії.

Барі сподобається тим, хто любить неспішні прогулянки й місцеву гастрономію. На базарах продають свіжі морепродукти, а однією з головних кулінарних візитівок міста є паста орек’єтте.

Загалом світлий вапняковий камінь історичних будівель у поєднанні з синім Адріатичним морем робить місто особливо фотогенічним.

Сантьяго-де-Компостела, Іспанія

Поки більшість туристів вирушає до спекотної південної Іспанії чи галасливого Мадрида, північно-західна Галасія залишається набагато спокійнішою.

До головного міста Сантьяго-де-Компостела століттями прямують паломники, які проходять знаменитий маршрут Каміно-де-Сантьяго. Місто відоме величними соборами та середньовічною забудовою.

У розпал літа в Галісії досить комфортно, оскільки вона відрізняється прохолоднішим кліматом та великою кількістю зелені. Старовинні площі та вузькі вулиці дозволяють гуляти містом в спокійному форматі.

Як виглядає Сантьяго-де-Компостела: дивіться відео

Спліт, Хорватія

У Спліті поєднується історична спадщина та сучасна атмосфера приморського міста. Серцем міста є палац Діоклетіана, навколо якого сформувався історичний центр. Поруч є старовинні пам’ятки, а за кілька хвилин можна дійти до пальмової набережної Ріва, звідки відкривається краєвид на море.

Спліт – ідеальне місце для знайомства з хорватським узбережжям. Тут біля гавані можна спробувати місцеві середземноморські страви, а тоді вирушити на човні до мальовничих далматинських островів, зокрема Хвара.

Популярність цих напрямків поступово зростає, але поки що вони все одно не настільки туристично перевантажені, як найвідоміші міста Європи. Якщо хочеться провести літню відпустку в спокійній атмосфері, саме час звернути увагу на ці локації.