О том, где можно найти тепло в середине осени, рассказал Крис Уилсон в статье для The Independent. Автор собрал 10 направлений, где октябрь по-прежнему радует солнечными днями и приятной температурой.

Где тепло в октябре?

Севилья, Испания

Средняя температура 21 градус, около 7 солнечных часов в день

В октябре в Севилье уже спадает летняя жара, но погода остается теплой. Дневная температура может достигать 27 градусов, поэтому этот период подходит для прогулок по городу без изнурительной летней жары.

Туристам предлагают посетить дворец Каса-де-Пилатос, Торре-дель-Оро, Реальный Алькасар, городской собор и башню Хиральда. Для спокойных прогулок подойдут берега Гвадалквивира, парк Марии Луизы и Пласа-де-Эспанья.

Валлетта, Мальта

Средняя температура 24 градуса, около 7 солнечных часов в день

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В октябре температура в столице Мальты остается достаточно высокой для отдыха на свежем воздухе. Максимальные показатели составляют около 25 градусов, поэтому город можно исследовать без сильной летней жары. Среди главных достопримечательностей: собор Святого Иоанна, форт Сент-Элмо и Дворец гроссмейстера.

Но Валлетта известна не только историческими сооружениями: вдоль набережной работают рестораны, кафе и магазины, а Верхние и Нижние сады Барракка являются основными зелеными зонами города. В октябре здесь также проходит фестиваль "Нотте Бьянка". В этом году он запланирован на 3 октября.

Оаху, Гавайи, США

Средняя температура 27 градусов, около 8 солнечных часов в день

Оаху может стать вариантом для тех, кто ищет настоящую теплоту. В октябре температура здесь может подниматься до 29 градусов. На острове расположен Гонолулу – город у океана, окруженный тропическими лесами.

На побережье Оаху много пляжей, в частности известные Вайкики и Ланикаи. Также можно отправиться на ранчо Куалоа, которое использовалось в качестве локации для съемок оригинальных фильмов "Парк Юрского периода".

Сардиния, Италия

Средняя температура 18 градусов, около 6 солнечных часов в день

В октябре на Сардинии уже не так жарко, как летом, однако средние максимальные температуры все еще достигают 22 градусов. Вода остается теплой, поэтому можно провести время на пляжах Коста-Смеральди или Кала-Голорице.

Остров также заслуживает внимания благодаря своим городам. В Альгеро, Бозе и Сан-Теодоро есть средневековые постройки, замки и красочные дома. Для любителей природы здесь есть 3 национальных и 10 региональных парков.

Кипр

Средняя температура 23 градуса, около 8 солнечных часов в день

Кипр входит в число самых теплых европейских направлений в октябре. Остров сочетает пляжный отдых с историческими достопримечательностями. Среди них: Гробницы королей, замок Колосси и древний город Курион. Также туристы могут посетить деревни Омодос и Лефкара, чтобы познакомиться с местными традициями, кухней и культурой.

Алгарве, Португалия

Средняя температура 23 градуса, около 7 солнечных часов в день

Южный регион Португалии в октябре остается солнечным и теплым. Алгарве известен длинными песчаными пляжами, но здесь есть варианты и для активного отдыха. Один из маршрутов – это Виа Алгарвиана, старинный паломнический путь от Алкутима до Кабо-де-Сан-Висенте. Тем, кто не планирует походов, стоит обратить внимание на старый город Фару и его исторические достопримечательности.

Маврикий

Средняя температура 22 градуса, около 8 солнечных часов в день

В октябре на Маврикии средние максимальные температуры достигают примерно 27 градусов. Остров в Индийском океане предлагает множество возможностей для отдыха у воды: от плавания и дайвинга до сноркелинга и каякинга на каноэ.

Впрочем, ограничиваться только пляжем необязательно. На острове есть национальный парк Black River Gorges с тропическим лесом и природный парк Casela. Для отдыха после захода солнца подойдут Флик-ан-Флак и Гранд-Байе.

Родос, Греция

Средняя температура 22 градуса, около 8 солнечных часов в день

В октябре на Родосе еще можно совместить теплую погоду с пляжным отдыхом и прогулками по историческим местам. Старый город Родоса входит в список ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть хорошо сохранившиеся укрепления и археологические памятники. Для отдыха у моря подойдут Линдос и Фалираки, где есть пляжи с возможностью купания в Эгейском море.

Кейптаун, Южная Африка

Средняя температура 20 градусов, около 9 солнечных часов в день

В Кейптауне октябрь приходится на начало весны. Средние максимальные температуры составляют 22 градуса. Город сочетает в себе пляжные районы и художественные центры. Среди мест, которые стоит посетить: V&A Waterfront, Camps Bay и Bo-Kaap.

Рядом расположены Кейпский флористический регион и национальный парк Западного побережья, а в самом городе можно посетить ботанический сад Кирстенбош. Для пеших прогулок подойдут Львиная голова и Столовая гора, откуда открываются виды на город.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Средняя температура 26 градусов, около 5 солнечных часов в день

В октябре температура в Бразилии начинает расти в преддверии летнего сезона. Октябрь может заинтересовать путешественников, желающих избежать самых высоких цен летнего сезона. К популярным местам для посещения относятся статуя Христа-Спасителя, район Лапа и Санта-Тереза. Не стоит забывать и о пляжах. Копакабана простирается на две с половиной мили, а менее известная Ипанема также является вариантом для пляжного отдыха.