Про те, де можна застати тепло в середині осені, розповів Кріс Вілсон у матеріалі для The Independent. Автор зібрав 10 напрямків, де жовтень усе ще дарує сонячні дні та приємні температури.

Де тепло у жовтні?

Севілья, Іспанія

Середня температура 21 градус, близько 7 сонячних годин на день

У жовтні Севілья вже позбавляється літньої спеки, але погода залишається теплою. Денна температура може досягати 27 градусів, тому цей період підходить для прогулянок містом без виснажливої літньої спеки.

Туристам пропонують відвідати палац Каса-де-Пілатос, Торре-дель-Оро, Реальний Алькасар, міський собор і вежу Хіральда. Для спокійних прогулянок підійдуть береги Гвадалквівіру, парк Марії Луїзи та Плаза-де-Еспанья.

Валлетта, Мальта

Середня температура 24 градуси, близько 7 сонячних годин на день

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У жовтні температура у столиці Мальти залишається достатньо високою для відпочинку просто неба. Максимальні показники становлять близько 25 градусів, тож місто можна досліджувати без сильної літньої спеки. Серед головних пам'яток: собор Святого Іоанна, форт Сент-Елмо та Палац гросмейстера.

Але Валлетта відома не лише історичними спорудами: вздовж набережної працюють ресторани, кафе та магазини, а Верхні і Нижні сади Барракка є основними зеленими зонами міста. У жовтні тут також проходить фестиваль Нотте Б'янка. Цього року він запланований на 3 жовтня.

Оаху, Гаваї, США

Середня температура 27 градусів, близько 8 сонячних годин на день

Оаху може стати варіантом для тих, хто шукає справжнє тепло. У жовтні температура тут може підніматися до 29 градусів. На острові розташований Гонолулу – місто біля океану, оточене тропічними лісами.

Узбережжя Оаху має багато пляжів, зокрема відомі Вайкікі та Ланікаї. Також можна вирушити на ранчо Куалоа, яке використовували як локацію для зйомок оригінальних фільмів "Парк Юрського періоду".

Сардинія, Італія

Середня температура 18 градусів, близько 6 сонячних годин на день

Сардинія у жовтні вже не така спекотна, як влітку, однак середні максимуми все ще сягають 22 градусів. Вода залишається теплою, тому можна провести час на пляжах Коста-Смеральди або Кала-Голоріце.

Острів також вартий уваги заради подорожей його містами. Альгеро, Боза та Сан-Теодоро мають середньовічні будівлі, замки та барвисті будинки. Для любителів природи є 3 національні та 10 регіональних парків.

Кіпр

Середня температура 23 градуси, близько 8 сонячних годин на день

Кіпр належить до найтепліших європейських напрямків у жовтні. Острів поєднує пляжний відпочинок з історичними пам'ятками. Серед них: Гробниці королів, замок Колоссі та стародавнє місто Куріон. Також туристи можуть відвідати села Омодос і Лефкара, щоб познайомитися з місцевими традиціями, кухнею та культурою.

Алгарве, Португалія

Середня температура 23 градуси, близько 7 сонячних годин на день

Південний регіон Португалії у жовтні залишається сонячним і теплим. Алгарве відомий довгими піщаними пляжами, але тут є варіанти і для активного відпочинку. Один із маршрутів – це Віа Алгарвіана, старий паломницький шлях від Алькутіма до Кабо-де-Сан-Вісенте. Тим, хто не планує походів, варто звернути увагу на старе місто Фару та його історичні пам'ятки.

Маврикій

Середня температура 22 градуси, близько 8 сонячних годин на день

У жовтні на Маврикії середні максимуми сягають приблизно 27 градусів. Острів в Індійському океані пропонує багато можливостей для відпочинку біля води: від плавання та дайвінгу до снорклінгу, каякінгу на каное.

Втім, обмежуватися лише пляжем необов'язково. На острові є національний парк Black River Gorges із тропічним лісом та природний парк Casela. Для відпочинку після заходу сонця підійдуть Флік-ан-Флак і Гранд-Байе.

Родос, Греція

Середня температура 22 градуси, близько 8 сонячних годин на день

У жовтні на Родосі ще можна поєднати теплу погоду з пляжним відпочинком і прогулянками історичними місцями. Старе місто Родоса входить до списку ЮНЕСКО. Тут можна побачити добре збережені укріплення та археологічні пам'ятки. Для відпочинку біля моря підійдуть Ліндос і Фаліракі, де є пляжі з можливістю купання в Егейському морі.

Кейптаун, Південна Африка

Середня температура 20 градусів, близько 9 сонячних годин на день

У Кейптауні жовтень припадає на початок весни. Середні максимуми становлять 22 градуси. Місто поєднує пляжні райони та мистецькі центри. Серед місць, які варто відвідати: V&A Waterfront, Camps Bay і Bo-Kaap.

Поруч розташовані Кейпський флористичний регіон та національний парк Західного узбережжя, а в самому місті можна відвідати ботанічний сад Кірстенбош. Для піших прогулянок підійдуть Левова голова та Столова гора, звідки відкриваються краєвиди на місто.

Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Середня температура 26 градусів, близько 5 сонячних годин на день

У жовтні температура в Бразилії починає зростати напередодні літнього сезону. Жовтень може зацікавити мандрівників, які хочуть уникнути найвищих цін літнього сезону. До популярних місць для відвідування належать статуя Христа Спасителя, район Лапа та Санта-Тереза. Не варто забувати і про пляжі. Копакабана простягається на дві з половиною милі, а менш відома Іпанема також є варіантом для пляжного відпочинку.