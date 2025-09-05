Где отдохнуть на Закарпатье с детьми: местные назвали свои любимые локации
- Местные назвали свои любимые места для отдыха на Закарпатье летом.
- В частности, жители посоветовали остановиться на термальных водах в Береговом, посетить Реабилитационный центр бурого медведя и "Долину Волков".
Каникулы, может и подошли к концу, но отдохнуть с детьми можно на выходных. Например, устроить семейную поездку на Закарпатье.
Лучшим вариантом для семейного отдыха на Закарпатье есть села с такими локациями, как контактные зоопарки, экофермы и термальные бассейны. Местные посоветовали свои любимые места и назвали актуальные цены, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Карпатский объектив".
Интересно Без туристического хаоса: где на Закарпатье есть село с прямым выходом на Говерлу и Петрос
Где можно отдохнуть на Закарпатье с детьми?
Жительница Ужгорода, по имени Данина, советует отдохнуть в Береговом. Это село с термальными бассейнами, где отдых более-менее бюджетный.
Для нашей семьи любимой локацией является Береговое. Цены там умеренные. Например, целый день обойдется в 450 гривен, а два часа – 250 со взрослого и 125 с ребенка,
– поделилась ужгородка Данина Мельничук.
Термальные воды в Береговом / Фото Google Maps
Интересных для посещения мест, которые понравятся детям, на Закарпатье много. Это и Реабилитационный центр для бурого медведя в нацпарке "Синевир", и экопарк "Долина Волков" в селе Синевирская Поляна, и несколько буйволиных и страусиных ферм.
Познавательных локаций в нашей области очень много, но мы особенно любим Межгорье. Там несколько сразу интересных мест. Например, погостить в "Долине волков" можно за 60 – 80 гривен с человека, в зависимости от возраста. А билет к медведям в реабилитационном центре стоит всего 60 гривен,
– рассказала хустянка Юлия Ришко.
Чтобы не ехать далеко, Юлия с семьей иногда наведывается в село Иза в Хустском районе, где есть оленья ферма. "Животных можно даже кормить посещение обойдутся в 45 – 60 гривен. Визит к буйволам немного дороже – 150 гривен", – поделилась местная.
Реабилитационный центр бурого медведя / Фото "Карпатиум"
Куда еще можно поехать на термальные воды?
В селе Косонь Береговского района есть известный термальный комплекс под названием "Косино". Правда, там он починок будет дороже, чем в Береговом.
Вход на 4-часовой отдых стоит 1000 гривен, а чтобы остаться на весь день придется заплатить вдвое больше. Для детей ростом до 150 сантиметров вход является бесплатным. Для УБД действует специальный тариф – 500 гривен за 4 часа и 1000 гривен за весь день.