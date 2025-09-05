Канікули, може і добігли кінця, але відпочити з дітьми можна на вихідних. Наприклад, влаштувати сімейну поїздку на Закарпаття.

Найкращим варіантом для сімейного відпочинку на Закарпатті є села з такими локаціями, як контактні зоопарки, екоферми та термальні басейни. Місцеві порадили свої улюблені місця й назвали актуальні ціни, розповідає 24 Канал з посиланням на "Карпатський об'єктив".

Де можна відпочити на Закарпатті з дітьми?

Мешканка Ужгорода, на ім'я Данина, радить відпочити в Береговому. Це містечко з термальними басейнами, де відпочинок більш-менш бюджетний.

Для нашої сім'ї улюбленою локацією є Берегове. Ціни там помірні. Наприклад, цілий день обійдеться в 450 гривень, а дві години – 250 із дорослого і 125 із дитини,

– поділилася ужгородка Данина Мельничук.



Термальні води в Береговому / Фото Google Maps

Цікавих для відвідування місць, які сподобаються дітям, на Закарпатті багато. Це і Реабілітаційний центр бурого ведмедя в нацпарку "Синевир", і екопарк "Долина Вовків" у селі Синевирська Поляна, і декілька буйволиних та страусиних ферм.

Пізнавальних локацій у нашій області дуже багато, але ми особливо любимо Міжгірщину. Там декілька одразу цікавих місць. Наприклад, погостювати в "Долині вовків" можна за 60 – 80 гривень з людини, залежно від віку. А квиток до ведмедів у реабілітаційному центрі коштує всього 60 гривень,

– розповіла хустянка Юлія Рішко.

Щоб не їхати далеко, Юлія з сім'єю часом навідується до села Іза в Хустському районі, де є оленяча ферма. "Тварин можна навіть годувати відвідини обійдуться в 45 – 60 гривень. Візит до буйволів трохи дорожчий – 150 гривень", – поділилася місцева.



Реабілітаційний центр бурого ведмедя / Фото "Карпатіум"

Куди ще можна поїхати на термальні води?

У селі Косонь Берегівського району є відомий термальний комплекс під назвою "Косино". Щоправда, там він починок буде дорожчим, ніж у Береговому.

Вхід на 4-годинний відпочинок коштує 1000 гривень, а щоб залишитися на весь день доведеться заплатити вдвічі більше. Для дітей зростом до 150 сантиметрів вхід є безплатним. Для УБД діє спеціальний тариф – 500 гривень за 4 години та 1000 гривень за весь день.