Лучшим вариантом для семейного отдыха на Закарпатье есть села с такими локациями, как контактные зоопарки, экофермы и термальные бассейны. Местные посоветовали свои любимые места и назвали актуальные цены, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Карпатский объектив".

Интересно Без туристического хаоса: где на Закарпатье есть село с прямым выходом на Говерлу и Петрос

Где можно отдохнуть на Закарпатье с детьми?

Жительница Ужгорода, по имени Данина, советует отдохнуть в Береговом. Это село с термальными бассейнами, где отдых более-менее бюджетный.

Для нашей семьи любимой локацией является Береговое. Цены там умеренные. Например, целый день обойдется в 450 гривен, а два часа – 250 со взрослого и 125 с ребенка,

– поделилась ужгородка Данина Мельничук.



Термальные воды в Береговом / Фото Google Maps

Интересных для посещения мест, которые понравятся детям, на Закарпатье много. Это и Реабилитационный центр для бурого медведя в нацпарке "Синевир", и экопарк "Долина Волков" в селе Синевирская Поляна, и несколько буйволиных и страусиных ферм.

Познавательных локаций в нашей области очень много, но мы особенно любим Межгорье. Там несколько сразу интересных мест. Например, погостить в "Долине волков" можно за 60 – 80 гривен с человека, в зависимости от возраста. А билет к медведям в реабилитационном центре стоит всего 60 гривен,

– рассказала хустянка Юлия Ришко.

Чтобы не ехать далеко, Юлия с семьей иногда наведывается в село Иза в Хустском районе, где есть оленья ферма. "Животных можно даже кормить посещение обойдутся в 45 – 60 гривен. Визит к буйволам немного дороже – 150 гривен", – поделилась местная.



Реабилитационный центр бурого медведя / Фото "Карпатиум"

Куда еще можно поехать на термальные воды?

В селе Косонь Береговского района есть известный термальный комплекс под названием "Косино". Правда, там он починок будет дороже, чем в Береговом.

Вход на 4-часовой отдых стоит 1000 гривен, а чтобы остаться на весь день придется заплатить вдвое больше. Для детей ростом до 150 сантиметров вход является бесплатным. Для УБД действует специальный тариф – 500 гривен за 4 часа и 1000 гривен за весь день.