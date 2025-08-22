Этот остров популярен для отдыха и летом, но пляжи в пик сезона переполнены туристами. Поэтому поехать сюда осенью – прекрасная идея, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Express.

Где в Европе отдохнуть на море в октябре?

Лучшим островом для осеннего отпуска называют Майорку – жемчужину Балеарского моря. Климат на острове очень благоприятный для отдыха, и еще в октябре температура держится на уровне +23 градусов. Более того, в ноябре она колеблется в пределах +20 – 22 градусов.

По данным популярного сайта для туристов Tripadvisor, лучшие пляжи на острове:

Плайа-де-Муро – оценка 4,6 на основе 4715 отзывов;

"Лучший пляж в Испании, удивительная и мелководная, замечательная чистая вода, возможны неожиданные волны, но чистый пляж и территория", – поделился впечатлениями один из туристов.

Пуэро-де-Поленса – оценка 4,5 на основе 1911 отзывов;

"Невероятный пляж с белоснежным песком и теплым морем! Идеальное место, чтобы расслабиться и поплавать целый день", – написал турист.

Плайя-де-Алькудия – оценка 4,4 на основе 4590 отзывов;

"Замечательный пляж с белым песком, бирюзовой водой и чистой водой. Очень рекомендую, если вы путешествуете в Пальму-де-Майорку", – отметил путешественник.

Кала-Мильор – оценка 4,3 на основе 1989 отзывов;

"Аааа, этот пляж фантастический, он ровный, имеет мягкий белый песок, а вода бирюзовая и такая чистая!" – поделился отдыхающий.

Кало-дес-Моро – оценка 4,3 на основе 1023 отзывов.

"Этот пляж удивительный, но маленький и часто переполнен", – написал турист.



Бирюзовая вода и песчаное побережье на Майорке / Фото Pexels

Эксперты по туризму очень советуют попробовать на Майорке местное вино, которое бывает очень разнообразным и с различными уровнями сладости. Самый сладкий сорт – мальвазия, далее идет буаль, а тогда верделью. Самый сухой – серсиаль.