Эксперты назвали место в мире с наибольшим количеством белых пляжей и бирюзовой водой
- Эксперты по путешествиям считают, что лучшие острова для отдыха расположены в Карибском море, в частности Сен-Барт, Тобаго и Ангилья.
- Сен-Барт отмечается французско-карибским шармом, Тобаго известен доступными ценами и нетронутой природой, а Ангилья предлагает эксклюзивную атмосферу и потрясающие пляжи.
По всему миру есть крошечные острова, которые дарят возможность поплавать в лазурных водах и расслабиться. Однако, по мнению экспертов по путешествиям, есть несколько островов, которые выделяются среди других. И оказывается, что все они располагаются в одном месте.
Издание Travel + Leisure спросило 10 экспертов по путешествиям об их любимых островных направлениях и все они ответили одинаково, пишет 24 Канал. По словам экспертов, лучшие острова располагаются в Карибском море.
Смотрите также Когда лучше ехать на Сейшелы: идеальное время для тропического отдыха
Какие острова лучшие в Карибском море?
Среди островов в Карибском море, которое считают самым чистым в мире, эксперты выделили Сен-Барт, Тобаго и Ангилью.
Роскошный остров Сен-Барт был на устах у всех экспертов по путешествиям благодаря своему французско-карибскому шарму и неизменно высокому уровню обслуживания.
"Сен-Барт сочетает изысканность и простоту. В один день вы можете наслаждаться ужином в шикарном пляжном клубе, а на следующий – покупать свежие сэндвичи в Petite Colombier, маленькой островной пекарне, которую все обожают", – поделилась Эллисон Коллиер, владелица Collier Travel Collective.
Кейли Киркпатрик, основательница The Shameless Tourist, согласилась, что Сен-Барт – это идеальное место для отдыха благодаря "17 идеальным пляжам на крошечном острове, который можно обойти за час", а также изысканным французско-карибским ресторанам, пляжным клубам, шикарным отелям и великолепным магазинам.
По словам Эндрю Сатковиака из The Luxury Travel Agency, преимущества выходят за пределы пляжей, поскольку весь остров напоминает юг Франции.
Еще одним островом, который имеет большую популярность, является Тобаго, который эксперты хвалят за нетронутую природу и доступные цены.
"Тобаго – это лучше всего сохранившаяся тайна Карибского бассейна, где бирюзовые воды, дикие тропические леса и освежающая непринужденная атмосфера острова сочетаются по невероятно разумной цене", – сказала Кендра Гильд, вице-президент Solos.
Если вы ищете более эксклюзивную атмосферу, то эксперты утверждают, что Ангилья – это остров именно для вас.
"Это мой любимый тропический остров, который я посещала, потому что там есть потрясающие белые пляжи, бирюзовая вода и мало людей", – объяснила Эмбер Хаггерти с Amber Everywhere.
Джейсон Райт, владелец Paradise Weddings, заявил, что "Ангилья – это очень спокойное место, поэтому здесь нет круизных лайнеров, больших толп, только шелковистые пляжи и уютные бутиковые курорты. Вода невероятно голубая, и это идеальное место, если вы хотите покоя, тишины и удивительных морепродуктов".
Также эксперты выделили такие острова, как Ямайка, Сент-Люсия, Пуэрто-Рико и Теркс и Кайкос.
Отдых на Карибах: что стоит знать?
Острова в Карибском море благодаря благоприятной погоде можно посещать в течение целого года. Но, как пишет Lonely Planet, лучшее время отдыха в Карибском море – с декабря по апрель.
Карибское море считается едва ли не лучшим в мире. Температура воды в Карибском море примерно 26 – 29 градусов круглый год.
Джой Гоу, путешественница из Англии, в течение почти 30 лет провела 3 000 ночей в море на круизных лайнерах. Она назвала Карибы своим любимым место для отдыха.
Частые вопросы
Какие острова в Карибском море эксперты считают самыми лучшими?
Эксперты выделили Сен-Барт, Тобаго и Ангилью как лучшие острова в Карибском море благодаря их природной красоте, высокому уровню обслуживания и уникальной атмосфере.
Почему остров Сен-Барт считается любимым среди экспертов по путешествиям?
Сен-Барт считается любимым благодаря своему французско-карибскому шарму, высокому уровню обслуживания, наличию изысканных пляжных клубов и ресторанов, а также возможности наслаждаться как роскошью, так и простотой.
Какие преимущества имеют острова Тобаго и Ангилья?
Тобаго отличается нетронутой природой и доступными ценами, а Ангилья привлекает эксклюзивной атмосферой, белыми пляжами, бирюзовой водой и спокойствием без больших толп.