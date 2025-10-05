По всему миру есть крошечные острова, которые дарят возможность поплавать в лазурных водах и расслабиться. Однако, по мнению экспертов по путешествиям, есть несколько островов, которые выделяются среди других. И оказывается, что все они располагаются в одном месте.

Издание Travel + Leisure спросило 10 экспертов по путешествиям об их любимых островных направлениях и все они ответили одинаково, пишет 24 Канал. По словам экспертов, лучшие острова располагаются в Карибском море.

Смотрите также Когда лучше ехать на Сейшелы: идеальное время для тропического отдыха

Какие острова лучшие в Карибском море?

Среди островов в Карибском море, которое считают самым чистым в мире, эксперты выделили Сен-Барт, Тобаго и Ангилью.

Роскошный остров Сен-Барт был на устах у всех экспертов по путешествиям благодаря своему французско-карибскому шарму и неизменно высокому уровню обслуживания.

"Сен-Барт сочетает изысканность и простоту. В один день вы можете наслаждаться ужином в шикарном пляжном клубе, а на следующий – покупать свежие сэндвичи в Petite Colombier, маленькой островной пекарне, которую все обожают", – поделилась Эллисон Коллиер, владелица Collier Travel Collective.

Кейли Киркпатрик, основательница The Shameless Tourist, согласилась, что Сен-Барт – это идеальное место для отдыха благодаря "17 идеальным пляжам на крошечном острове, который можно обойти за час", а также изысканным французско-карибским ресторанам, пляжным клубам, шикарным отелям и великолепным магазинам.

По словам Эндрю Сатковиака из The Luxury Travel Agency, преимущества выходят за пределы пляжей, поскольку весь остров напоминает юг Франции.



Карибы / Фото Pexels

Еще одним островом, который имеет большую популярность, является Тобаго, который эксперты хвалят за нетронутую природу и доступные цены.

"Тобаго – это лучше всего сохранившаяся тайна Карибского бассейна, где бирюзовые воды, дикие тропические леса и освежающая непринужденная атмосфера острова сочетаются по невероятно разумной цене", – сказала Кендра Гильд, вице-президент Solos.

Если вы ищете более эксклюзивную атмосферу, то эксперты утверждают, что Ангилья – это остров именно для вас.

"Это мой любимый тропический остров, который я посещала, потому что там есть потрясающие белые пляжи, бирюзовая вода и мало людей", – объяснила Эмбер Хаггерти с Amber Everywhere.

Джейсон Райт, владелец Paradise Weddings, заявил, что "Ангилья – это очень спокойное место, поэтому здесь нет круизных лайнеров, больших толп, только шелковистые пляжи и уютные бутиковые курорты. Вода невероятно голубая, и это идеальное место, если вы хотите покоя, тишины и удивительных морепродуктов".

Также эксперты выделили такие острова, как Ямайка, Сент-Люсия, Пуэрто-Рико и Теркс и Кайкос.

Отдых на Карибах: что стоит знать?