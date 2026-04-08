Это 2 дешевых острова для отдыха в Греции, а пляжи здесь – самые красивые в Европе
- На самых дешевых греческих островах стоимость недельного пребывания стоит примерно 754 доллара.
- Эти острова предлагают красивую архитектуру и одни из лучших пляжей Европы.
Греция – это одна из любимых стран Европы для летнего отдыха среди туристов из разных стран мира. Однако цены в высокий сезон здесь могут немного "кусаться", поэтому не каждый может позволить себе отпуск на греческих пляжах. Но на самом деле есть два острова, где отдых может обойтись довольно бюджетно.
В Греции есть более 200 островов, и не все из них такие дорогие, как Санторини. Travel Off Path назвал два греческих острова, которые подойдут для туристов с ограниченным бюджетом.
На каких островах в Греции дешевле цены?
- Лефкада
Этот остров в Ионическом море соединен мостом с материковой частью, поэтому добраться до него можно автомобилем или автобусом, а не паромом. По данным ресурса TravelSupermarket, неделя пребывания на Лефкаде обойдется в 754 доллара с человека. В эту цену входят проживание, питание, транспорт и посещение туристических достопримечательностей.
Ужин из трех блюд и местного вина в таверне стоит 17 – 21 евро, а ночь в трехзвездочном отеле – от 53 долларов. Такие цены делают Лефкаду вторым самым дешевым островом Греции.
Лефкада прекрасно подойдет для спокойного семейного отдыха, ведь почти ко всем пляжам можно добраться на автомобиле. Архитектура на острове больше итальянская, а не традиционная греческая. Здесь есть узкие улочки и пастельные здания.
- Кефалония
На первом месте среди самых дешевых для отдыха греческих островов оказалась Кефалония, которая также расположена в Ионическом море. Средняя стоимость отпуска на неделю здесь обойдется в 733 доллара с туриста. Преимуществом этого острова, кроме дешевых цен, является его безлюдные пляжи и кристально чистое море.
Кстати, пляж Фтери на Кефалонии занял второе место в рейтинге 50 лучших пляжей Европы по версии The World's 50 Best Beaches. Белая галька, бирюзовое море и никаких пляжных клубов – это место напоминает настоящий рай. Добраться до пляжа непросто, ведь придется проходить отвесную скалу, но это точно того стоит.
Кроме удивительных пляжей, на Кефалонии есть атмосферные городки и рыбные поселки. Одно из самых красивых сел – Асос.
