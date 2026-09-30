24 Канал проанализировал три популярных направления для отдыха: Анталию, Шарм-эль-Шейх и Крит, и сравнил доступные пакетные туры на начало октября. Чтобы оценить общие расходы на поездку, к стоимости каждого тура добавили ориентировочную цену проезда из Киева в Кишинев. Рассмотренные туры предусматривают 5 ночей и 6 дней.

Где и за сколько отдохнуть у моря в октябре?

Анталия

В октябре в Анталии днем в среднем около 26 градусов тепла. Температура воды составляет примерно 26 градусов, поэтому море остается достаточно теплым для пляжного отдыха. Среди нескольких пакетных предложений на начало октября мы нашли варианты примерно от 28 тысяч гривен на человека. В самом доступном из них в стоимость входят проживание и завтраки.

Анталия / фото Canva

В других предложениях предусмотрено питание по системе "All Inclusive", однако они стоят дороже. Поскольку вылет осуществляется из Кишинева, к цене нужно добавить дорогу из Киева – это примерно от 1,7 тысячи гривен. Поэтому самый доступный из вариантов вместе с дорогой обойдется примерно в 30 тысяч гривен на одного человека.

Шарм-эль-Шейх

В Шарм-эль-Шейхе в октябре значительно теплее. Средняя дневная температура составляет около 31 градуса. Море прогревается примерно до 28 градусов, а дождей в этот период практически нет. Пакетные туры, которые мы проанализировали, стоят от 19 тысяч гривен на человека. Один из самых дешевых вариантов предусматривает систему "All Inclusive".

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Шарм-эль-Шейх / фото Canva

Еще один тур стоит около 21 тысячи гривен и включает полупансион, а другое предложение – около 22 тысяч гривен с питанием по системе "All Inclusive". Прибавив к стоимости тура дорогу из Киева в Кишинев, получаем минимальную ориентировочную сумму около 20,5 тысячи гривен на одного человека.

Крит

На Крите в октябре немного прохладнее, однако температура моря остается около 25 градусов. Среди предложений на начало октября есть туры от 17 тысяч гривен на человека. Самый дешевый вариант предусматривает только проживание без питания, тогда как другие предложения включают завтраки. Если добавить к самому дешевому туру дорогу из Киева в Кишинев, общая сумма составит примерно 18,9 тысячи гривен на одного человека.

Крит / фото Canva

Стоит учитывать, что это ориентировочный расчет без учета дополнительных расходов на питание, развлечения, экскурсии и другие личные нужды. Их стоимость у каждого туриста будет индивидуальной.