24 Канал проаналізував три популярні напрямки для відпочинку: Анталію, Шарм-ель-Шейх і Крит, та порівняв доступні пакетні тури на початок жовтня. Щоб оцінити загальні витрати на подорож, до вартості кожного туру додали орієнтовну ціну дороги з Києва до Кишинева. Розглянуті тури передбачають 5 ночей і 6 днів.

Де та за скільки відпочити біля моря у жовтні?

Анталія

У жовтні в Анталії вдень у середньому близько 26 градусів тепла. Температура води становить приблизно 26 градусів, тому море залишається достатньо теплим для пляжного відпочинку. Серед кількох пакетних пропозицій на початок жовтня ми знайшли варіанти приблизно від 28 тисяч гривень на людину. У найдоступнішому з них у вартість входять проживання та сніданки.

Анталія / фото Сanva

В інших пропозиціях передбачене харчування за системою All Inclusive, однак вони коштують дорожче. Оскільки виліт відбувається з Кишинева, до ціни потрібно додати дорогу з Києва – це приблизно від 1,7 тисячі гривень. Тому найдоступніший із варіантів разом із дорогою обійдеться приблизно у 30 тисяч гривень на одну людину.

Шарм-ель-Шейх

У Шарм-ель-Шейху в жовтні значно тепліше. Середня температура вдень становить близько 31 градуса. Море прогрівається приблизно до 28 градусів, а дощів у цей період практично немає. Пакетні тури, які ми проаналізували, коштують від 19 тисяч гривень на людину. Один із найдешевших варіантів передбачає All Inclusive.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Шарм-ель-Шейх / фото Canva

Ще один тур коштує близько 21 тисячі гривень і включає напівпансіон, а інша пропозиція близько 22 тисяч гривень з харчуванням за системою All Inclusive. Додавши до вартості туру дорогу з Києва до Кишинева, отримуємо мінімальну орієнтовну суму близько 20,5 тисячі гривень на одну людину.

Крит

На Криті у жовтні дещо прохолодніше, проте температура моря залишається близько 25 градусів. Серед пропозицій на початок жовтня є тури від 17 тисяч гривень на людину. Найдешевший варіант передбачає лише проживання без харчування, тоді як інші пропозиції включають сніданки. Якщо додати до найдешевшого туру дорогу з Києва до Кишинева, загальна сума становитиме приблизно 18,9 тисячі гривень на одну людину.

Крит / фото Canva

Варто враховувати, що це орієнтовний розрахунок без урахування додаткових витрат на харчування, розваги, екскурсії та інші особисті потреби. Їхня вартість у кожного туриста буде індивідуальною.