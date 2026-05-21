Европейская альтернатива Турции: где отдохнуть по системе все включено дешевле всего

Болгария неожиданно возглавила рейтинг самых доступных курортов для летнего отпуска, обогнав популярные турецкие направления. Особое внимание путешественников привлекает уютный пляж Обзор, который предлагает отличные условия за вполне символические деньги.

Хотя болгарское побережье долгое время оставалось в тени более именитых европейских курортов, сейчас ситуация стремительно меняется. Как сообщает популярное британское издание Daily Mail, эта страна уверенно завоевывает сердца путешественников, которые ищут качественный отдых за небольшие деньги.

Почему именно Болгария становится новым туристическим трендом?

Хотя болгарское побережье, возможно, еще не звучит так же громко, как итальянское Амальфитанское, именно Болгария имеет все шансы стать следующим горячим туристическим трендом. В последнее время популярность страны стремительно растет.

В частности, недавняя победа Болгарии на Евровидении вдохновила многих путешественников обратить внимание на ее берега в поисках более бюджетного летнего отдыха. Этот регион также часто называют "болгарским Амальфитанским побережьем", где можно найти пиво всего за 2 евро, а сытный обед за 10 евро.

Что известно о новом самом дешевом направлении?

Именно Болгария возглавила рейтинг самых дешевых направлений для отдыха по системе "все включено" на 2026 год. Первое место занял болгарский регион Бургас, где средняя стоимость недельного отдыха составляет 743 доллара с человека. Таким образом, Бургас отобрал корону первенства у предыдущего победителя Туниса.



Регион Бургас возглавил рейтинг самых доступных мест для отдыха / фото TripAdvisor

Чем привлекает путешественников уютный пляж Обзор?

Это замечательная и гораздо более дешевая альтернатива популярному Эгейскому побережью Турции. В июне здесь царит приятная 25-градусная жара, а туры "все включено" стоят менее 665 долларов. Пляж Обзор простирается на восемь километров вдоль побережья в регионе Бургас, предлагая отдыхающим чистые пески, живописные горные пейзажи на фоне и многовековую историю – и все это за значительно меньшие деньги, чем на известных курортах.

Для сравнения, отдых на популярных курортах Эгейского побережья Турции, таких как Бодрум, в июне может стоить до 1200 долларов с человека за четырехзвездочный тур "все включено". В то же время аналогичный отдых на пляже Обзор обойдется всего в 615 долларов с человека, что позволяет сэкономить более 535 долларов на каждом путешественнике.

Сам пляж является одним из самых длинных в Болгарии. Он разделен на бесплатные общественные зоны, куда посетители могут приносить собственные зонтики, и частные участки, которые обслуживаются близлежащими отелями и пляжными барами. Курорт сосредоточен вокруг двух главных центров: площади Свободы в старом городе и набережной. Обе локации переполнены разнообразными барами, магазинами и ресторанами.

Где вкусно поесть и остановиться в Обзоре?

Для любителей вкусной еды здесь есть множество замечательных вариантов. Например, ресторан Hanove на площади Свободы предлагает гостям окунуться в атмосферу времен древних болгарских правителей. Вход в заведение выполнен в виде замка, стены отделаны камнем, а в меню представлены традиционные болгарские мясные блюда на гриле. Неподалеку расположен ресторан The House Bar & Dinner, который занимает первое место в рейтинге Tripadvisor. Здесь подают как любимые семейные блюда, в частности пиццу и стейки, так и традиционную болгарскую кухню, например, болгарский картофель с сыром и беконом.



На пляже Обзор туристов ждут солнце, чистое небо и теплое море / фото TripAdvisor

Чуть дальше вдоль побережья расположены более спокойные гостиничные комплексы с собственными уютными участками песка. Среди них есть четырехзвездочный отель Hotel Sol Luna Bay, расположенный непосредственно на первой линии. Он предлагает гостям три бассейна, аквапарк и собственный спа-центр.

Расположение отличное, непосредственно на пляже, на достаточном расстоянии от главной дороги к Обзору и другим отелям – это отличное место, чтобы насладиться заслуженным спокойствием и тишиной,

– отзыв одного из посетителей на платформе Tripadvisor.

Интересно! Пляж Обзор имеет глубокие исторические корни. Изначально он был основан древними греками под названием Гелиополис (Город Солнца). Позже он превратился в римское поселение, известное как Templum Iovis, или Храм Юпитера. Остатки этого величественного прошлого видны и сегодня: фрагменты римских колонн выставлены в местных парках, что делает это место настоящей находкой для любителей истории.

Какие направления достойны внимания туристов в 2026 году?

Для насыщенного отдыха на море и экскурсий стоит рассмотреть 10 уникальных локаций. Среди них Унст, Шетландские острова в Великобритании, или Олимпийская Ривьера в Греции. На острове Унст в будущем может появиться первый космодром Европы. Если запуск ракет состоится уже в 2026 году, локация станет новой точкой притяжения для фанатов космоса.

Даже несмотря на скромную туристическую инфраструктуру, это уникальная возможность увидеть космические технологии вблизи. В то же время Олимпийская Ривьера станет отличным вариантом для тех, кто ищет более спокойный и доступный отдых в Греции. Пока популярные острова страдают от чрезмерного туризма, побережье у горы Олимп привлекает сочетанием пляжей Эгейского моря, античной истории и аутентичной атмосферы без завышенных цен.