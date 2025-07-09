Малоизвестная локация во Львове, где можно сделать фотосессию в стиле Old money
- Митрополичьи сады во Львове являются частью архитектурно-паркового ансамбля при соборе Святого Юра, охраняются ЮНЕСКО и открыты для посетителей с 2017 года.
- Вход в сады стоит 50 гривен, или можно заказать экскурсию за 125 гривен, билеты продают у входа в собор.
- Сады расположены на Святоюрской горе, восстановлены после запустения в 2015 году, и являются популярным местом для отдыха и фотосессий в стиле Old money.
Львов считают городом разнообразия, в котором каждый может найти что-то для себя. Прекрасные зеленые парки, изящная архитектура и рестораны на любой вкус.
Далеко не все туристы и даже местные знают об одной из волшебных локаций во Львове, которая поражает своей изысканностью. Речь о саду, где можно спрятаться от городского шума и сделать фотосессию в стиле Old money, пишет 24 Канал.
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Где во Львове Митрополичьи сады
Не каждый знает Собор Святого Юра во Львове, но крайне мало львовян и посетителей города слышали о парковом комплексе при этом храме – Митрополичьи сады.
Этот архитектурно-парковый ансамбль относится к мировому наследию и охраняется ЮНЕСКО. Сады, обустроены на склонах Святоюрской горы, дополняют архитектурный комплекс храма, но являются и самобытным пространством.
В советское время это пространство забросили и восстановили только в 2015. В 2017 году сады открыли для посетителей.
Митрополичьи сады являются хорошей идеей для досуга и отдыха. В окружении елей, лиственниц и ароматного цвета фруктовых деревьев здесь царит атмосфера покоя и уюта. Растения каскадом растут по всему склону горы.
Входной билет, который стоит 50 гривен, можно приобрести в информационном центре, который расположен у входа во двор собора святого Юра. Также в сад можно попасть с экскурсией, стоимость которой 125 гривен.
Митрополичьи сады на карте