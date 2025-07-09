Далеко не все туристы и даже местные знают об одной из волшебных локаций во Львове, которая поражает своей изысканностью. Речь о саду, где можно спрятаться от городского шума и сделать фотосессию в стиле Old money, пишет 24 Канал.

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Где во Львове Митрополичьи сады

Не каждый знает Собор Святого Юра во Львове, но крайне мало львовян и посетителей города слышали о парковом комплексе при этом храме – Митрополичьи сады.

Этот архитектурно-парковый ансамбль относится к мировому наследию и охраняется ЮНЕСКО. Сады, обустроены на склонах Святоюрской горы, дополняют архитектурный комплекс храма, но являются и самобытным пространством.

В советское время это пространство забросили и восстановили только в 2015. В 2017 году сады открыли для посетителей.



Митрополичьи сады / Фото ЛГС

Митрополичьи сады являются хорошей идеей для досуга и отдыха. В окружении елей, лиственниц и ароматного цвета фруктовых деревьев здесь царит атмосфера покоя и уюта. Растения каскадом растут по всему склону горы.

Входной билет, который стоит 50 гривен, можно приобрести в информационном центре, который расположен у входа во двор собора святого Юра. Также в сад можно попасть с экскурсией, стоимость которой 125 гривен.

Митрополичьи сады на карте