Май в Турции: где теплее всего и можно ли там уже плавать в море

Если планируете отдохнуть в Турции, май можно смело рассматривать. Этот месяц предлагает интересное комбо: еще не пик сезона с высокими ценами, но солнечных часов уже более чем достаточно.

Вопрос только в том, достаточно ли теплое море? Ответ зависит от того, какой именно курорт вы выбираете, так что благодаря материалам seatemperature.info рассказываем о нескольких таких подробнее.

Где в Турции самое теплое море в мае и стоит ли там купаться?

Самое теплое море в мае – в Алании. Этот регион – лидер по температуре воды среди открытых в пятом месяце года турецких курортов. Для понимания, средняя температура моря здесь в мае составляет +21,5 градуса, а максимум может достигать и 25. Это уже вполне комфортная вода для плавания.

Что касается воздуха, то в Алании в мае он прогревается до 25 градусов днем, при этом облачность минимальная, и даже осадков мало. Как отмечают на goturkiye.com, основная особенность климата средиземноморского региона Турции – это почти полное отсутствие осадков в течение полугодия.

Продолжительность солнечного дня – более 10 часов, поэтому и загар гарантирован. Собственно, в Алании сезон официально открывают именно в мае. Большинство отелей и пляжных клубов уже полностью работают. Но это все еще не означает, что не стоит рассматривать другие варианты отдыха в Турции.

Алания – или все-таки Сиде или Анталия?

Прежде всего следует заметить, что именно Анталия является крупнейшим курортным центром турецкого средиземноморского побережья. К тому же температура моря в мае здесь практически идентична Алании – в среднем 21,4 градуса тепла. И максимум такой же – до 25.

Международные погодные и туристические сервисы единогласно называют майское море в Анталии комфортным для купания. При этом температура воздуха днем немного выше, достигает 26 или 27 градусов, но это уже кому-то бонус, а для кого-то слишком.

Этот город также привлекает туристов историческими памятниками – старым городом Калеичи и руинами античных городов Перге и Аспендос. Похожие преимущества предлагает и Сиде – курорт между Анталией и Аланией, где удобный пляж и остатки античного города просто рядом.

Заметим, что автору доводилось бывать на всех трех локациях. И как-то именно Сиде наиболее пришлось по душе – там было тише и "теснее" (все интересное или нужное – просто под рукой). И море приятное для плавания в мае, а воздух прогревается до +26.

А что с другими курортами Турции в мае?

Есть еще Бодрум и Мармарис – популярные направления, но в мае там прохладная вода, едва до 20 градусов. Такая температура может быть комфортной для купания далеко не для всех, так что эти локации лучше оставлять на лето.

Итак, если едете в Турцию в мае именно ради плавания – смело выбирайте Аланию, Анталию или Сиде. Все эти три курорта на средиземноморском побережье даже в первой половине мая прогреты достаточно для комфортного купания и вообще отдыха.

Какие еще интересные факты о других туристических магнитах Турции стоит знать, кроме моря?

В Каппадокии можно насладиться полетами на воздушных шарах. Только стоит приезжать туда минимум на неделю, ведь для этой аттракции надо ловить правильную погоду. А еще Каппадокия является одним из топовых мест в мире с самым красивым закатом солнца.

Нельзя быть в Турции, и пропустить Памуккале. Это "Хлопковый замок" с термальными террасами длиной 3 километра и 160 метров высотой. Температура термальной воды здесь колеблется от 35 градусов тепла и аж до 100.