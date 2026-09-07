Сентябрь часто воспринимается как возможность продлить летний отдых у моря. Однако на севере Европы вода к началу осени заметно охлаждается. Поэтому, если главная цель путешествия – именно пляжный отдых, некоторые направления в сентябре могут разочаровать. Рассказываем, у каких морей Европы вода уже слишком холодная для комфортного купания и какую температуру стоит ожидать на популярных курортах.

Где в сентябре самое холодное Северное море?

Северное море в сентябре уже нельзя назвать теплым. По данным SeatTemperature, температура воды вдоль всего побережья в этот период не превышает 20 градусов. Средняя максимальная температура составляет 18,1 градуса в Толене в Нидерландах, тогда как самый низкий показатель 12,3 градуса зафиксирован в Лервике в Великобритании.

В популярной Гааге в сентябре средняя температура воды составляет около 18,1 градуса. Это один из самых теплых показателей среди перечисленных городов, но вода все равно остается прохладной для большинства туристов. В Эсбьерге в Дании море прогревается примерно до 16,2 градуса, а в Бергене до 15,5 градуса. В Эдинбурге вода еще холоднее около 14,1 градуса.

Можно ли купаться в Балтийском море в сентябре?

С Балтийским морем ситуация аналогична. Самая высокая средняя температура в сентябре составляет 17,3 градуса в Юрате в Польше, а самая низкая 14,2 градуса в Даларо в Швеции. В Гданьске в сентябре вода имеет в среднем 18 градусов. Это один из самых теплых вариантов среди популярных городов Балтийского побережья, однако для длительного пляжного отдыха температура все равно прохладная.

В Риге и Мальме вода прогревается примерно до 17 градусов. В Таллинне до 16,1 градуса, а в Хельсинки и Стокгольме примерно до 15,7 градуса. В Турку средняя температура составляет 15,8 градуса. Самые смелые туристы могут зайти в воду, но рассчитывать на теплое море не стоит.

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Почему в Норвегии в сентябре купаться еще сложнее?

Норвежское побережье в сентябре также не подходит тем, кто ищет теплое море. Среди самых высоких показателей 15,7 градуса, тогда как самая низкая температура составляет всего 3,8 градуса в Ни-Олесунде. При этом температура сильно различается в зависимости от города. В Арендале вода в сентябре составляет около 16,4 градуса, в Асгардстранде 16 градусов.

В Олесунне она остывает до 14 градусов, в Андалснесе до 13,6 градуса, а в Анденесе до 12,6 градуса. То есть даже в относительно теплых прибрежных районах Норвегии вода остается холодной.

Насколько холодно в Ирландском море в сентябре?

Ирландское море тоже не позволяет полноценно продлить пляжный сезон. Самый теплый средний показатель 16,6 градуса в Аберистуите, а самый холодный 14,4 градуса в Ньюкасле. В Дублине средняя температура воды в сентябре составляет 15,4 градуса. В популярном британском курортном городе Блэкпуле около 15,7 градуса, а в Дугласе также 15,7 градуса.

Немного теплее в Лландидно, где вода прогревается примерно до 16,2 градуса, а в Вексфорде до 15,9 градуса. Поэтому Ирландское море в сентябре больше подходит для прогулок вдоль побережья, чем для длительного купания.