Вересень часто сприймають як можливість продовжити літній відпочинок біля моря. Однак на півночі Європи вода до початку осені помітно охолоджується. Тож якщо головна мета подорожі саме пляжний відпочинок, деякі напрямки у вересні можуть розчарувати. Розповідаємо, біля яких морів Європи вода вже надто холодна для комфортного купання та яку температуру варто очікувати на популярних курортах.

Де у вересні найхолодніше Північне море?

Північне море у вересні вже не можна назвати теплим. За даними SeatTemperature, температура води вздовж усього узбережжя в цей період не перевищує 20 градусів. Середня найвища температура становить 18,1 градуса у Толені в Нідерландах, тоді як найхолодніший показник 12,3 градуса зафіксований у Лервіку у Великій Британії.

У популярній Гаазі у вересні середня температура води становить близько 18,1 градуса. Це один із найтепліших показників серед наведених міст, але вода все одно залишається прохолодною для більшості туристів. В Есб'єрзі у Данії море прогрівається приблизно до 16,2 градуса, а в Бергені до 15,5 градуса. В Единбурзі вода ще холодніша, близько 14,1 градуса.

Чи можна купатися у Балтійському морі у вересні?

З Балтійським морем ситуація схожа. Найвища середня температура у вересні становить 17,3 градуса у Юраті в Польщі, а найнижча 14,2 градуса у Даларо у Швеції. У Гданську у вересні вода має в середньому 18 градусів. Це один із найтепліших варіантів серед популярних міст Балтійського узбережжя, однак для тривалого пляжного відпочинку температура все одно прохолодна.

У Ризі та Мальме вода прогрівається приблизно до 17 градусів. У Таллінні до 16,1 градуса, а в Гельсінкі та Стокгольмі приблизно до 15,7 градуса. У Турку середня температура становить 15,8 градуса. Найсміливіші туристи можуть зайти у воду, але розраховувати на тепле море не варто.

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Чому у Норвегії у вересні купатися ще складніше?

Норвезьке узбережжя у вересні також не підходить тим, хто шукає тепле море. Серед найтепліших показників 15,7 градуса, тоді як найнижча температура становить лише 3,8 градуса у Ні-Олесунді. Водночас температура сильно відрізняється залежно від міста. В Арендалі вода у вересні становить близько 16,4 градуса, в Асгардстранді 16 градусів.

В Олесунні вона охолоджується до 14 градусів, в Андалснесі до 13,6 градуса, а в Анденесі до 12,6 градуса. Тобто навіть у відносно теплих прибережних районах Норвегії вода залишається холодною.

Наскільки холодне Ірландське море у вересні?

Ірландське море теж не дає можливості повноцінно продовжити пляжний сезон. Найтепліший середній показник 16,6 градуса в Аберістуїті, а найхолодніший 14,4 градуса у Ньюкаслі. У Дубліні середня температура води у вересні становить 15,4 градуса. У популярному британському курортному місті Блекпулі близько 15,7 градуса, а в Дугласі також 15,7 градуса.

Трохи тепліше в Лландідно, де вода прогрівається приблизно до 16,2 градуса, а у Вексфорді до 15,9 градуса. Тому Ірландське море у вересні більше підходить для прогулянок уздовж узбережжя, ніж для тривалого купання.