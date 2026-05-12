Такого Шевченко вы еще не видели: где в мире расположен самый оригинальный памятник поэту

В мире есть сотни памятников Тарасу Шевченко – от Вашингтона до Буэнос-Айреса. Большинство из них показывают поэта суровым, задумчивым и почти каноничным. Но есть один город в мире, где Шевченко выглядит совсем по-другому. Сначала вы можете даже не понять, что перед вами украинский Кобзарь.

Итак, самый оригинальный памятник Шевченко расположен в Риме. Его показала украинская гидесса Елена Беляевская.

Что известно о памятнике Шевченко в Риме?

Памятник Тарасу Шевченко открыли еще в 1973 году на территории духовного центра украинцев в Риме – украинского греко-католического храма святой Софии. Автором монумента является итальянский скульптор Уго Мацеи, который изобразил Кобзаря не в украинском жупане, а в римской тоге как античного оратора.

Его поднятая рука символизирует силу слова и борьбу за свободу. Таким образом итальянский скульптор хотел показать, что идеи Шевченко важны не только для Украины, но и для всего мира,

– объяснила Елена.

Этот памятник является символом украинской культуры и единства украинской диаспоры.

Рим – не единственный город Италии, где есть памятник Шевченко. Где еще увидеть Кобзаря?

9 марта 2021 года Шевченко появился в еще одном городе Италии – Флоренции. Как пишет Радио Свобода, его городу-побратиму подарил Киев. На бронзовом монументе высотой 2,5 метра изображен молодой Шевченко, который рисует картину. Автором замысла является скульптор Олег Пинчук.



Памятник Шевченко во Флоренции / Фото Diaspora.ua

Где еще в мире увидеть памятники Шевченко?

По данным в Википедии, в мире существует более 1380 памятников украинскому поэту и писателю, что является едва ли не больше всего в мире среди деятелей культуры. Более 1250 памятников расположены в Украине, а остальные – за рубежом.

Первый монумент писателю за пределами Украины открыли в городе Форт-Шевченко в Казахстане в 1881 году, где художник находился в ссылке. Однако до наших дней он не сохранился. Один из самых известных памятников Кобзарю стоит в Вашингтоне в США. На церемонию открытия в 1964 году сюда пришли 100 тысяч украинцев.

Интересно, что советская власть настолько не хотела, чтобы в США первых был памятник украинскому поэту, что приказала срочно поставить собственный в Москве. В результате им удалось поставить монумент на 8 суток быстрее, чем в США. Несмотря на полномасштабное вторжение, Шевченко до сих пор стоит в центре Москвы.

Заметим, что памятники Кобзарю есть даже в Китае, Аргентине и Дании, где украинская община не такая многочисленная, как в других странах.

Памятник Шевченко в Москве / Фото из Википедии

А где есть самый большой памятник Шевченко?

Ранее мы уже писали, что самый большой памятник Кобзарю имеет высоту как половина американской Статуи Свободы. Вместе с постаментом он возвышается на 20 метров. Расположен этот монумент в Днепре на самой высокой точке Монастырского острова. Установили его еще в 1959 году.