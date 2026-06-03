Какая страна официально имеет больше всего пирамид в мире, и это не Египет

Большинство путешественников ассоциируют величественные пирамиды только с долиной Нила и Гизы в Египте. Однако настоящий рекордсмен скрывается в тени своего знаменитого соседа.

Это африканское государство хранит сотни уникальных островерхих сооружений, которые до сих пор остаются малоизвестными для широкой общественности. Речь о Судане, и 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Смотрите также Последняя ничейная земля на Земле – едва ли не втрое больше Киева: где она и почему никому не нужна

Мало кто знает, но Судан бьет Египет по количеству пирамид – и вот как это произошло

Настоящий парадокс археологии в том, что мировым лидером по количеству пирамид является не Египет, а его южный сосед – Судан. Как свидетельствуют официальные данные авторитетного статистического ресурса World Population Review, по состоянию на 2026 год в этой стране есть 255 древних пирамид, тогда как на египетских территориях обнаружено лишь 118.

Эта впечатляющая разница демонстрирует, что пока миллионы путешественников штурмуют окрестности Каира, настоящее сокровище древнего мира скрывается в суданских пустынях, практически без толп туристов и вспышек фотокамер. Но кто и зачем построил там сотни пирамид?

Эти уникальные сооружения возведены правителями древнего царства Куш, которое процветало на берегах Нила примерно с 1070 года до нашей эры до 350 года нашей эры. Структурно эти здания совсем другие, чем египетские. Для начала, нубийские пирамиды гораздо круче (иногда угол наклона достигает 70 градусов) и уже, а еще они построены из ступенчатого камня, в отличие от гладких поверхностей более широких египетских.

Высота суданских сооружений обычно колеблется от 6 до 30 метров, то есть они меньше египетских гигантов, но – значительно изящнее. Они сосредоточены на 5 главных площадках, но наибольшая концентрация этих удивительных памятников – в древнем городе Мероэ, который когда-то был, собственно, столицей царства Куш.

Турист побывал у суданских пирамид и поделился опытом: смотрите видео JaysWorldTravels

Только в этом некрополе сосредоточено около 200 пирамид, там нашли свой вечный покой 41 кушитский король и королева. Первым правителем, который пожелал быть похороненным таким образом, стал царь Пие, что в 770 году до нашей эры успешно завоевал Египет и основал знаменитую 25 династию, известную в истории как династия "черных фараонов".

255 пирамид – и почти ни одного туриста: почему сегодня трудно попасть в Судан?

К сожалению, много суданских пирамид дошли до современности без своих верхушек – из-за варварских действий европейских искателей приключений. В 1830-х годах вообще произошло ужасное – итальянский охотник за сокровищами Джузеппе Ферлини взорвал динамитом около 40 пирамид в поисках золота и серебра кушитских цариц.

Да и сегодня эти уникальные сооружения, признанные ЮНЕСКО объектами Всемирного наследия, находятся под серьезной угрозой из-за сложной геополитической ситуации. Длительная гражданская война в Судане, а также климатические изменения и мародерство практически делают невозможным масштабные реставрационные работы и развитие международного туризма.

Большинство аэропортов Судана закрыты, а единственным гражданским хабом для международных рейсов, который все еще работает, остается Порт-Судан. Это как минимум делает путешествие в эту страну экстремальным вызовом.

Большинство стран Запада настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в Судан. Те немногие путешественники, которые все-таки решаются, едут через специализированных операторов, обязательно получают необходимые разрешения и имеют наличные в долларах – банкоматы в стране регулярно пустые.

Еще один уникальный опыт человека, который посетил пирамиды Мерое в Судане: смотрите видео DaveMani

Так что на сегодня Судан – не просто сложное направление, а скорее локация, где крупнейшая в мире коллекция пирамид стоит в пустынной тишине и ждет лучших времен. Когда они наступят – это будет одно из самых мощных археологических и туристических открытий планеты.

Какие еще интересности стоит знать о регионе Судана и Египта?

Судан и Египет имеют глубокую общую историю, которая отражена в их монументальной архитектуре. В то же время классические египетские памятники не теряют своей популярности.

В частности, уже буквально невозможно при посещении этой страны не запланировать экскурсию в Большой египетский музей возле пирамиды Хуфу, строительство которого длилось более 20 лет. Музей содержит около 100 тысяч артефактов.

Кроме величественных гробниц, этот регион скрывает множество других удивительных секретов. Например, есть малоизвестные факты о Египте, которые точно удивят даже опытных путешественников, показывая страну с совершенно новой стороны.