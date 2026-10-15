Ежедневно обслуживает 2,1 миллиона пассажиров: в каком городе лучший общественный транспорт в мире

Тайбэй возглавил рейтинг городов мира с лучшим общественным транспортом, опередив даже Сингапур и Гонконг. Местные жители высоко оценили чистоту станций, пунктуальность поездов и удобство оплаты проезда.

Рейтинг опубликовало издание Time Out. Более 24 тысяч горожан оценили местные автобусы, трамваи и поезда по шкале от 1 до 5 баллов. В список вошли 20 городов, в которых наибольшая доля опрошенных назвала общественный транспорт хорошим.

Какой город занял первое место?

Тайбэй получил 95% положительных оценок – это лучший результат в рейтинге. Жители столицы Тайваня отметили чистые станции метро, организованные очереди на платформах и соблюдение расписания поездов. Масштабы транспортной системы также впечатляют: в 2025 году метро перевезло более 767 миллионов пассажиров, а это около 2,1 миллиона ежедневно.

Еще одно преимущество – это карта EasyCard, с помощью которой можно оплачивать проезд в метро и автобусах, а также пользоваться сервисом проката велосипедов YouBike.

Какие города вошли в пятерку лидеров?

Сингапур – 93,5%

Метро MRT насчитывает 146 станций и обслуживает около 3,5 миллиона поездок ежедневно. В 2025 году 99,4% поездов курсировали по расписанию. В июле 2026 года открыли 3 новые станции, которые завершили формирование кольцевой линии Circle Line.

Гонконг – 92,8%

Местная система объединяет метро MTR, двухэтажные трамваи и паромы Star Ferry. В 2025 году железнодорожная сеть обеспечила почти 2 миллиарда поездок, а 99,9% пассажирских поездок состоялись вовремя.

Эдинбург – 92,4%

Город стал британским лидером рейтинга. В 2025 году автобусы Lothian Buses обеспечили 119 миллионов поездок, а трамваи – 12,5 миллиона.

Сеул – 91,1%

Жители отметили чистоту метро, мобильную связь под землей и возможность пользоваться специальными проездными для общественного транспорта.

В рейтинг Time Out также вошли города Азии, Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. Полный список лучших городов мира по общественному транспорту в 2026 году выглядит таким образом:

Тайбэй, Тайвань – 95% Сингапур – 93,5% Гонконг – 92,8% Эдинбург, Великобритания – 92,4% Сеул, Южная Корея – 91,1% Цюрих, Швейцария – 90,7% Вена, Австрия – 90,3% Таллинн, Эстония – 85,3% Хельсинки, Финляндия – 83,6% Медельин, Колумбия – 83% Шанхай, Китай – 82,7% Варшава, Польша – 81,9% Осака, Япония – 81,6% Стокгольм, Швеция – 80,3% Джакарта, Индонезия – 79,2% Эр-Рияд, Саудовская Аравия – 78,2% Гамбург, Германия – 77% Амстердам, Нидерланды – 76,9% Ванкувер, Канада – 76,7% Осло, Норвегия – 75,9%

Рейтинг показывает, что высокую оценку общественному транспорту обеспечивают не только разветвленные сети метро, но и удобные пересадки, пунктуальность и возможность пользоваться различными видами транспорта.