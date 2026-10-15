Рейтинг опублікувало видання Time Out. Понад 24 тисячі містян оцінили місцеві автобуси, трамваї та поїзди за шкалою від 1 до 5 балів. До списку увійшли 20 міст, у яких найбільша частка опитуваних назвала громадський транспорт хорошим.

Яке місто опинилося на першому місці?

Тайбей отримав 95% позитивних оцінок – це найкращий результат у рейтингу. Мешканці столиці Тайваню відзначили чисті станції метро, організовані черги на платформах і дотримання розкладу поїздів. Масштаби транспортної системи також вражають: у 2025 році метро перевезло понад 767 мільйонів пасажирів, а це близько 2,1 мільйона щодня.

Ще одна перевага – це картка EasyCard, якою можна оплачувати проїзд у метро та автобусах, а також користуватися сервісом прокату велосипедів YouBike.

Які міста увійшли до п'ятірки лідерів?

Сінгапур – 93,5%

Метро MRT має 146 станцій і обслуговує близько 3,5 мільйона поїздок щодня. У 2025 році 99,4% поїздів курсували вчасно. У липні 2026 року відкрили 3 нові станції, які завершили формування кільцевої лінії Circle Line.

Гонконг – 92,8%

Місцева система поєднує метро MTR, двоповерхові трамваї та пороми Star Ferry. У 2025 році залізнична мережа забезпечила майже 2 мільярди поїздок, а 99,9% пасажирських поїздок відбулися вчасно.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Единбург – 92,4%

Місто стало британським лідером рейтингу. У 2025 році автобуси Lothian Buses забезпечили 119 мільйонів поїздок, а трамваї – 12,5 мільйона.

Сеул – 91,1%

Мешканці відзначили чистоту метро, мобільний зв'язок під землею та можливість користуватися спеціальними проїзними для громадського транспорту.

До рейтингу Time Out також увійшли міста Азії, Європи, Північної Америки та Близького Сходу. Повний список найкращих міст світу для громадського транспорту у 2026 році такий:

Тайбей, Тайвань – 95% Сінгапур – 93,5% Гонконг – 92,8% Единбург, Велика Британія – 92,4% Сеул, Південна Корея – 91,1% Цюрих, Швейцарія – 90,7% Відень, Австрія – 90,3% Таллінн, Естонія – 85,3% Гельсінкі, Фінляндія – 83,6% Медельїн, Колумбія – 83% Шанхай, Китай – 82,7% Варшава, Польща – 81,9% Осака, Японія – 81,6% Стокгольм, Швеція – 80,3% Джакарта, Індонезія – 79,2% Ер-Ріяд, Саудівська Аравія – 78,2% Гамбург, Німеччина – 77% Амстердам, Нідерланди – 76,9% Ванкувер, Канада – 76,7% Осло, Норвегія – 75,9%

Рейтинг показує, що високу оцінку громадському транспорту забезпечують не лише розгалужені мережі метро, а й зручні пересадки, пунктуальність та можливість користуватися різними видами транспорту.