Рейтинг опубликовало издание Time Out. Более 24 тысяч горожан оценили местные автобусы, трамваи и поезда по шкале от 1 до 5 баллов. В список вошли 20 городов, в которых наибольшая доля опрошенных назвала общественный транспорт хорошим.
Какой город занял первое место?
Тайбэй получил 95% положительных оценок – это лучший результат в рейтинге. Жители столицы Тайваня отметили чистые станции метро, организованные очереди на платформах и соблюдение расписания поездов. Масштабы транспортной системы также впечатляют: в 2025 году метро перевезло более 767 миллионов пассажиров, а это около 2,1 миллиона ежедневно.
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Какие города вошли в пятерку лидеров?
- Сингапур – 93,5%
Метро MRT насчитывает 146 станций и обслуживает около 3,5 миллиона поездок ежедневно. В 2025 году 99,4% поездов курсировали по расписанию. В июле 2026 года открыли 3 новые станции, которые завершили формирование кольцевой линии Circle Line.
- Гонконг – 92,8%
Местная система объединяет метро MTR, двухэтажные трамваи и паромы Star Ferry. В 2025 году железнодорожная сеть обеспечила почти 2 миллиарда поездок, а 99,9% пассажирских поездок состоялись вовремя.
- Эдинбург – 92,4%
Город стал британским лидером рейтинга. В 2025 году автобусы Lothian Buses обеспечили 119 миллионов поездок, а трамваи – 12,5 миллиона.
- Сеул – 91,1%
Жители отметили чистоту метро, мобильную связь под землей и возможность пользоваться специальными проездными для общественного транспорта.
В рейтинг Time Out также вошли города Азии, Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. Полный список лучших городов мира по общественному транспорту в 2026 году выглядит таким образом:
- Тайбэй, Тайвань – 95%
- Сингапур – 93,5%
- Гонконг – 92,8%
- Эдинбург, Великобритания – 92,4%
- Сеул, Южная Корея – 91,1%
- Цюрих, Швейцария – 90,7%
- Вена, Австрия – 90,3%
- Таллинн, Эстония – 85,3%
- Хельсинки, Финляндия – 83,6%
- Медельин, Колумбия – 83%
- Шанхай, Китай – 82,7%
- Варшава, Польша – 81,9%
- Осака, Япония – 81,6%
- Стокгольм, Швеция – 80,3%
- Джакарта, Индонезия – 79,2%
- Эр-Рияд, Саудовская Аравия – 78,2%
- Гамбург, Германия – 77%
- Амстердам, Нидерланды – 76,9%
- Ванкувер, Канада – 76,7%
- Осло, Норвегия – 75,9%
Рейтинг показывает, что высокую оценку общественному транспорту обеспечивают не только разветвленные сети метро, но и удобные пересадки, пунктуальность и возможность пользоваться различными видами транспорта.