Иерро – это самый маленький из Канарских островов Испании, а также наименее развит по сравнению с другими. Этот остров является отличной альтернативой Тенерифе, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Где лучше всего на Канарских островах?

Остров Иерро расположен в Атлантическом океане у северо-западного побережья Африки. Он известен своими вулканическими ландшафтами, скалистыми утесами и богатой морской жизнью.

Этот остров давно привлекает дайверов, туристов и путешественников, которые ищут уединения подальше от толп Тенерифе или Гран-Канарии.

В 2000 году ЮНЕСКО признало весь остров биосферным заповедником, подчеркнув его нетронутые экосистемы и приверженность к устойчивому развитию. Иерро стремится полностью перейти на возобновляемые источники энергии, а его ветро-гидроэлектростанция уже покрывает большую часть потребностей в электроэнергии.

Исторически остров считался "концом известного мира", поскольку до того, как европейцы узнали об Америке, он считался самой отдаленной западной точкой обитаемого мира.



Канарские острова / Фото Pexels

Население острова небольшое, чуть более 11 000 человек, и жизнь здесь течет в неспешном темпе, сформированном традиционным сельским хозяйством, рыболовством и растущей индустрией экотуризма.

Стоит отметить, что на Иерро немного пляжей, но любители плавания могут насладиться различными природными бассейнами с голубой водой.

Компактный размер острова делает его идеальным для пеших прогулок с тропами, извивающимися от ароматных сосновых лесов к скалистому побережью.

Особенно выделяется Camino de Jinam, многовековая тропа, которой когда-то местные жители передвигались между деревнями. Длина тропы составляет всего три километра, это короткая прогулка с несколькими сложными склонами, но виды острова делают каждый шаг стоящим усилий.