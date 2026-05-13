Последняя ничейная земля на Земле – едва ли не втрое больше Киева: где она и почему никому не нужна

На нашей планете почти не осталось территорий, которые бы не принадлежали какому-то государству. Но до сих пор есть исключение – и оно скрывается в Африке.

Речь идет о довольно большом клочке земли между Египтом и Суданом – Бир-Тавиле. Со ссылкой на egyptianstreets.com рассказываем о нем подробнее.

Смотрите также Эту страну Африки называют "Королевством в небе", и на то есть веская причина

Земля, от которой отказались все: что такое Бир-Тавиль?

Бир-Тавиль – это участок суши, о котором в Украине мало кто слышал, хотя он в 2,5 раза больше по площади от Киева (2060 квадратных километров). Расположена эта земля между Египтом и Суданом в Африке, и самое интересное, что она не принадлежит ни одному из государств. Это буквально ничейная земля – пожалуй, последняя такая на планете.

Арабское название Бир-Тавиль означает Длинный Колодец или Глубокий Источник. Эта территория охватывает часть Нубийской пустыни – каменистую, гористую (вершины в несколько сотен метров) и чрезвычайно жаркую местность. На юге лежит сухая долина, которая наполняется водой только в сезон дождей.

Постоянного населения здесь, конечно, как и дорог и любой инфраструктуры нет. Но спутниковые снимки постоянно фиксируют следы шин и другой человеческой деятельности.

Бир-Тавиль на протяжении тысячелетий активно использовало племя абабда для своей кочевой жизни... Ничьи земли редко бывают пустыми. Это пространства, которые заняты, в использовании и управлении, а также наслоенные географическими, историческими и нарративными сложностями,

– объяснял на e-ir.info специалист по геополитике и географии Лондонского университета Аласдер Пинкертон.

И все же здесь есть определенный парадокс – официально на эту землю никто не претендует. Сложилась такая ситуация из-за британцев – точнее, из-за их карт.

Интересные факты о ничейном Бир-Тавиле: смотрите видео tumazar

Как так случилось, что Бир-Тавиль никому не нужен?

В 1899 году Британия провела границу между Египтом и Суданом просто по 22 параллели, поэтому Бир-Тавиль отходил к Египту, а один из лакомых выходов к Красному морю – к Судану. Далее в 1902 году границу перекроили, потому что пришлось учесть традиционные земли кочевых племен. На этот раз Халаиб с выходом к морю передали Египту, а Бир-Тавиль – Судану.

Очевидно, что Халаиб гораздо ценнее и важнее стратегически, тогда как Бир-Тавиль – просто засушливая пустыня без ресурсов. Но после обретения независимости Египет и Судан оказались в юридической ловушке.

Египет настаивает на границе 1899 года, Судан хочет границу 1902 года. А значит – претендовать на Бир-Тавиль любая из сторон может только ценой отказа от Халаиба – понятное дело, ни одна на это не пойдет. Вот так и возник уникальный прецедент в международном праве – terra nullius в обитаемом регионе планеты. Земля, на которую никто не претендует.

Ну, ладно – не совсем никто, ведь там появлялись самопровозглашенные "короли". Правовой вакуум издавна привлекает авантюристов. Самый известный – фермер из Вирджинии Джеремайя Гитон, который в 2014 году отправился в Бир-Тавиль и воткнул флаг в песок, провозгласив "Королевство Северного Судана". А все ради того, чтобы его дочь стала настоящей принцессой.

На youngpioneertours.com приводят еще пример 2010 года, когда на территории Бир-Тавиля "основали" Великое герцогство. Причем только онлайн – физически там свою власть или флаг не устанавливали, зато выпустили латунные монеты нового "государства".

А вот история от людей, которые побывали на земле Бир-Тавиль между Египтом и Суданом: смотрите видео nomansland7700

Актуальный юридический курьез до сих пор оставляет поле для фантазии. И как бы там ни было, но по состоянию на сейчас Бир-Тавиль остается единственным пригодным для проживания местом на Земле, которое не находится под юрисдикцией ни одного хотя бы кем-то признанного правительства.

Можно ли попасть туристу в Бир-Тавиль?

Формально в Бир-Тавиль ехать никто не запрещает. Таможни и паспортного контроля там также, понятное дело, нет. Однако на практике едут только авантюристы – там нет дорог, питьевой воды, связи, и, конечно, не действуют никакие страховки.

Заехать можно из Египта, но нужно специальное разрешение от военных, которое достать непросто. А еще как-то придется убедить местных гидов, а без них мало шансов безопасно перейти пустыню. Из Судана путь еще сложнее – в стране война.

Какие еще интересные, но именно туристические магниты Африки стоит посетить?

Фес в Марокко. Медина этого города занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ведь является крупнейшей безавтомобильной городской зоной в мире – речь о 300 гектарах с более 9 тысячами улиц, некоторые шириной всего до 60 сантиметров.

Египет и его пирамиды. 1 ноября 2025 года там официально открыли Большой музей – крупнейший в мире, посвященный одной цивилизации. Среди 100 тысяч артефактов там есть и полная коллекция сокровищ гробницы Тутанхамона.