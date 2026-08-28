Речь идет о городе Льорет-де-Мар на берегу Средиземного моря. Пока что его еще не заполонили туристы, как хорватский Дубровник, где снимали "Игру престолов", поэтому стоит поторопиться, чтобы увидеть город без толп. Подробнее о Льорет-де-Мар рассказывает Travel Off Path.

Что посмотреть в Льорет-де-Мар, где снимали "Дом дракона"?

Льорет-де-Мар славится чистыми песчаными пляжами и живописными бухтами. Одна из них – Cala Boadella. Добраться до этой бухты непросто, ведь она защищена от туристов скалами, но это точно того стоит.

Настоящая жемчужина города – это Сады Клотильды. Это идеально ухоженный ботанический сад в стиле эпохи Возрождения, расположенный на краю скалы, за которой виднеется Средиземное море. Именно здесь разместилась съемочная группа сериала "Дом дракона" – реальные сады стали садами Красного замка в Королевской Гавани сериала.

Когда-то маркиз Ровиральта Клотид создал эти сады для своей любимой жены Клотильды. К сожалению, она рано умерла и так и не увидела сады в завершенном виде. Сейчас они являются выдающейся культурной и туристической достопримечательностью Каталонии.

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Сады Санта-Клотильды / Фото Travel Off Path

Туристам обязательно стоит прогуляться по живописной прибрежной тропе Ками-де-Ронда, которая пролегает вдоль скал. Когда-то ее проложили для испанской гражданской гвардии, которая следила за побережьем, а сегодня это любимый маршрут местных жителей.

В прошлом Льорет-де-Мар был городом, где отдыхали испанские короли, и это до сих пор ощущается в архитектуре города. Но эксперты советуют также посетить соседний город-крепость Тосса-де-Мар. Добраться можно на автобусе всего за 20 минут. Архитектура Тосса-де-Мар напоминает кадры из фэнтезийного фильма – настолько здесь красиво.



Тосса-де-Мар в Испании / Фото Mladen Mladenov

Каким еще городам предсказывают популярность благодаря фильмам или сериалам?

Ранее мы рассказывали о различных локациях мира, которые стали съемочной площадкой для популярных кинофильмов. Так, помимо Льорет-де-Мар, "туристический бум" также прогнозируют полуострову Пелопоннес в Греции и итальянской Сицилии, где снимали фильм Кристофера Нолана "Одиссея". В то же время выход фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" вызовет интерес к городу Глазго в Шотландии, а сериал "Бегущий по лезвию 2099" – к Чехии.