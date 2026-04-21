Балконы висят над пропастью: этот малоизвестный город в Испании кажется нереальным

Пока туристы массово едут в Барселону, Мадрид и на Канары, Испания скрывает гораздо более интересные места. Есть один древний город, о котором почти не знают иностранцы, но от его архитектуры буквально перехватывает дыхание. Дома здесь возвышаются прямо над пропастью.

Это город – Куэнка. Он расположен в центральной части Испании в регионе Кастилия-Ла-Манча. Подробнее о нем рассказывает Lonely Planet.

Почему стоит посетить Куэнку в Испании?

История Куэнки очень длинная – город построили мавры еще в 714 году. Три века Куэнка процветала как укрепленная цитадель, пока в 11 веке не начались битвы между христианами и мусульманами. В 1177 году город захватил Король Альфонсо XIII, а правление мавров завершилось.

Ныне Куэнка относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Исторический центр города расположен на краю скалистого обрыва в устье двух речных ущелий. Символом города являются Casas Colgadas – так называемые "висячие дома". История этих трех домов, от которых перехватывает дыхание, доподлинно неизвестна. Предполагают, что их построили на краю скалы где-то в 15 – 16 веках, а кто-то утверждает, что они существовали еще в мавританский период.

Чтобы сохранить уникальные древние здания, городские власти выкупили их. Сегодня там функционирует Музей абстрактного искусства.

Пейзажи в городе просто поражают – реки, каньоны, средневековая архитектура. Туристам стоит пообедать в одном из ресторанов, в которых балконы свисают прямо над пропастью и кажется, что они вот-вот упадут – правда, такое развлечение точно не подойдет для тех, кто боится высоты.



Обратите внимание! Издание Which? признало Куэнку одним из лучших малоизвестных городов Испании, которые стоит посетить туристам. Благодаря драматическим пейзажам и уникальной архитектуре Куэнка привлекает тех, кто ищет небанальные впечатления.

Чем туристам заняться в Куэнке?

Отправиться в пешеходную экскурсию по городу.

Встретить невероятный закат на смотровой площадке у пешеходного моста Пуэнте-де-Сан-Пабло – здесь открывается вид на весь город.

Посетить неоготическую Церковь святого Павла, которая как будто склоняется над краем скалы.

Остаться на ночь в парадоре – роскошном отеле в памятке культуры. В Куэнке их есть два: один расположен внутри доминиканской церкви, а другой – в средневековом замке.

Отправиться в поход по местности вокруг города – здесь есть величественные каньоны, возможности для каякинга и тому подобное.

Посетить Parque Natural de la Serranía de Cuenca – доисторический заповедник с массивными доломитовыми скалами, которые возникли еще в меловой период.

