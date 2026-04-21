Балконы висят над пропастью: этот малоизвестный город в Испании кажется нереальным
- Куэнка, расположена в центральной Испании, является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей уникальной архитектуре.
- Туристы могут посетить Музей абстрактного искусства, насладиться пейзажами и принять участие в различных активностях, таких как пешеходные экскурсии и отдых в парках.
Пока туристы массово едут в Барселону, Мадрид и на Канары, Испания скрывает гораздо более интересные места. Есть один древний город, о котором почти не знают иностранцы, но от его архитектуры буквально перехватывает дыхание. Дома здесь возвышаются прямо над пропастью.
Это город – Куэнка. Он расположен в центральной части Испании в регионе Кастилия-Ла-Манча. Подробнее о нем рассказывает Lonely Planet.
Читайте также 3 часа в очереди к фото: видео, как туристы заполонили озеро Комо
Почему стоит посетить Куэнку в Испании?
История Куэнки очень длинная – город построили мавры еще в 714 году. Три века Куэнка процветала как укрепленная цитадель, пока в 11 веке не начались битвы между христианами и мусульманами. В 1177 году город захватил Король Альфонсо XIII, а правление мавров завершилось.
Ныне Куэнка относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Исторический центр города расположен на краю скалистого обрыва в устье двух речных ущелий. Символом города являются Casas Colgadas – так называемые "висячие дома". История этих трех домов, от которых перехватывает дыхание, доподлинно неизвестна. Предполагают, что их построили на краю скалы где-то в 15 – 16 веках, а кто-то утверждает, что они существовали еще в мавританский период.
Чтобы сохранить уникальные древние здания, городские власти выкупили их. Сегодня там функционирует Музей абстрактного искусства.
Атмосфера в Куэнке: смотрите видео
Пейзажи в городе просто поражают – реки, каньоны, средневековая архитектура. Туристам стоит пообедать в одном из ресторанов, в которых балконы свисают прямо над пропастью и кажется, что они вот-вот упадут – правда, такое развлечение точно не подойдет для тех, кто боится высоты.
Город Куэнка в Испании / Фото Depositphotos
Обратите внимание! Издание Which? признало Куэнку одним из лучших малоизвестных городов Испании, которые стоит посетить туристам. Благодаря драматическим пейзажам и уникальной архитектуре Куэнка привлекает тех, кто ищет небанальные впечатления.
Чем туристам заняться в Куэнке?
- Отправиться в пешеходную экскурсию по городу.
- Встретить невероятный закат на смотровой площадке у пешеходного моста Пуэнте-де-Сан-Пабло – здесь открывается вид на весь город.
- Посетить неоготическую Церковь святого Павла, которая как будто склоняется над краем скалы.
- Остаться на ночь в парадоре – роскошном отеле в памятке культуры. В Куэнке их есть два: один расположен внутри доминиканской церкви, а другой – в средневековом замке.
- Отправиться в поход по местности вокруг города – здесь есть величественные каньоны, возможности для каякинга и тому подобное.
- Посетить Parque Natural de la Serranía de Cuenca – доисторический заповедник с массивными доломитовыми скалами, которые возникли еще в меловой период.
Где расположен город Куэнка: карта
Куда поехать в путешествие в Европе?
- Летом Испания становится одной из самых популярных точек на карте Европы. Туристы массово едут в Барселону, поэтому местные жители больше им не рады. Чтобы не портить себе настроение, лучше посетить Валенсию – здесь природа и архитектура не менее красивые, а туристов не так много.
- Малоизвестный город на юге Нидерландов бьет рекорды в туризме. Поскольку Амстердам переполнен туристами, все больше путешественников выбирают более спокойный Эйндховен.
Частые вопросы
Почему стоит посетить Куэнку?
Куэнка относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО – ее исторический центр расположен на краю скалистого обрыва. Символом города являются так называемые "висячие дома", которые поражают своей архитектурой. Издание "Which?" признало Куэнку одним из лучших малоизвестных городов Испании благодаря драматическим пейзажам и уникальной архитектуре.
Какие исторические факты связаны с Куенкой?
Куэнка была построена маврами в 714 году и процветала как укрепленная цитадель. В 1177 году город захватил Король Альфонсо XIII, завершив правление мавров. История города богата на события, включая битвы между христианами и мусульманами.
Какие развлечения доступны туристам в Куэнке?
Туристы могут отправиться в пешеходную экскурсию по городу, встретить закат на смотровой площадке у моста Пуэнте-де-Сан-Пабло, посетить неоготическую Церковь святого Павла, остаться на ночь в парадоре и отправиться в поход по местности вокруг города. Также стоит посетить Parque Natural de la Serranía de Cuenca, где есть массивные доломитовые скалы.
