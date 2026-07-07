Мало кто знает, что недалеко от Канева среди густого леса скрывается очень красивое озеро
Среди густых лесов Черкасской области расположено удивительное озеро, возникшее на месте заброшенного советского долгостроя. Этот глубокий водоем с бирюзовой водой стал настоящим магнитом для тех, кто ищет покой и вдохновение.
А название этого озера – Бучак, жемчужина Трахтемиров-Бучакского полуострова. 24 Канал расскажет об этом подробнее.
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Какие страсти и киношедевры связаны с озером Бучак?
В 1980-х годах советские власти приступили к масштабному строительству Каневской гидроаккумулирующей электростанции. Ради этого проекта безжалостно разрушили уникальный природный ландшафт – вырубили древние дубовые леса, частично срезали историческую гору Лысуху и переселили многих жителей села Бучак.
Однако после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году работы приостановили, а в 1991 году из-за нехватки финансирования строительство окончательно заморозили. В результате огромный бетонный котлован, оставленный посреди опустошенной земли, со временем наполнился чистейшими подземными источниками.
Природа взяла свое, превратив промышленную рану в сказочное озеро с прозрачной, прохладной водой, которая самоочищается и способна взбодрить даже в самые жаркие летние дни. Это озеро называют Бучак – так же, как и почти исчезнувшее село. Само слово происходит от тюркского "бучак", что означает "угол", указывая на крутые изгибы здешнего русла Днепра.
Эта местность буквально дышит тайнами и древней историей. Археологи находили в этих краях памятники от эпохи трипольцев до казачества, а совсем рядом возвышается Бабина гора – древнее славянское святилище.
Вот как очаровательно выглядит озеро Бучак в Черкасской области: смотрите видео BikeFishTrip
В XX веке эти невероятные пейзажи вдохновляли гениев кинематографа. Именно здесь снимали "Поэму о море" по сценарию Александра Довженко, а Сергей Параджанов работал над "Украинской рапсодией".
Сегодня старого села Бучак уже практически нет – на берегах осталось всего несколько домов, где летом живут пчеловоды и рыбаки. Остатки затопленных улиц иногда проступают из-под воды при колебаниях уровня соседнего Каневского водохранилища.
Как преодолеть экстремальный путь к голубому зеркалу Бучака?
Добраться до этого таинственного уголка – настоящее приключение, ведь полноценной дороги к озеру Бучак нет. Лучше всего ехать на собственном автомобиле из Канева через села Бобрица и Студенец. Последние километры пути пролегают по крутой грунтовой дороге с резкими перепадами высоты, преодолеть которую после дождя – задача не из легких.
Однако все усилия мгновенно забываются, когда поднимаешься на холмы над озером. Оттуда открывается фантастическая панорама, где в одном кадре сочетаются бирюзовое зеркало Бучака, величественные зеленые обрывы и бескрайние просторы Днепра.
Озеро Бучак в Черкасской области / Фото andy_travel.com.ua
Путешественники часто приезжают сюда с палатками, чтобы переночевать под звездным небом, порыбачить или просто побыть наедине с первозданной природой. Так что если у вас будет возможность присоединиться к такой компании – смело отправляйтесь на поиски этого скрытого сокровища Черкасской области.
Где еще в Украине искать скрытые озера и удивительные водоемы?
Если вас привлекает дикая красота озера Бучак, то обратите внимание, что в Украине есть еще несколько уникальных и малоизвестных мест у воды, которые способны удивить даже опытных путешественников. В частности, на Полесье в Ровненской области скрывается уникальное карстовое озеро Засвитское, которое местные жители часто называют "Оком Полесья" за почти идеально круглую форму. Озеро входит в состав Нобельского национального природного парка и, подобно Бучаку, окутано многочисленными легендами, например о загадочном красном сиянии над водой.
Для тех, кто ищет уютный отдых на Волыни, прекрасной альтернативой станет озеро Окорское, расположенное всего в нескольких десятках километров от Луцка. Этот водоем с высоты птичьего полета также напоминает форму глаза. Здесь обустроен бесплатный пляж с кристально чистой водой, а на противоположном берегу создан настоящий рай для рыбаков со специальными деревянными причалами, где можно совершенно свободно ловить щуку, белого амура, карпа и окуня.