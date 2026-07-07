А назва цього озера – Бучак, перлина Трахтемирів-Бучакського півострова. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Які пристрасті та кіношедеври пов'язані з озером Бучак ?

У 1980-х роках радянська влада розпочала масштабне будівництво Канівської гідроакумуляційної електростанції. Задля цього проєкту безжально зруйнували унікальний природний ландшафт – вирубали прадавні дубові ліси, частково зрізали історичну гору Лисуху та відселили багатьох мешканців села Бучак.

Проте після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році роботи призупинили, а в 1991 через брак фінансування будівництво остаточно заморозили. Відтак величезний бетонний котлован, залишений посеред понівеченої землі, з часом заповнився найчистішими підземними джерелами.

Природа взяла своє, перетворивши індустріальну рану на казкове озеро з прозорою, прохолодною водою, яка самоочищується і залишається здатною збадьорити навіть у найспекотніші літні дні. Називають це озеро Бучак – так само, як і майже зникле село. Саме слово походить від тюркського "бучак", що означає "кут", вказуючи на круті вигини тутешнього річища Дніпра.

Ця місцевість буквально дихає таємницями та прадавньою історією. Археологи знаходили у цих краях пам'ятки від епохи трипільців до козацтва, а зовсім поруч височіє Бабина гора – давнє слов'янське святилище.

Ось який чарівний вигляд має озеро Бучак на Черкащині: дивіться відео BikeFishTrip

У XX столітті ці неймовірні краєвиди надихали геніїв кінематографа. Саме тут знімали "Поему про море" за сценарієм Олександра Довженка, а Сергій Параджанов працював над "Українською рапсодією".

Сьогодні старого села Бучак уже практично немає – на берегах лишилося всього кілька хат, де влітку мешкають пасічники та рибалки. Залишки затоплених вулиць іноді проступають з-під води під час коливань рівня сусіднього Канівського водосховища.

Як подолати екстремальний шлях до блакитного дзеркала Бучака?

Дістатися до цього таємничого куточка – ще та пригода, адже повноцінної дороги до озера Бучак немає. Найкраще їхати власним автомобілем з Канева через села Бобриця та Студенець. Останні кілометри шляху пролягають стрімкою ґрунтовою дорогою з різкими перепадами висоти, подолати яку після дощу – завдання не з легких.

Проте всі зусилля миттєво забуваються, коли підіймаєшся на пагорби над озером. Звідти відкривається фантастична панорама, де в одному кадрі поєднуються бірюзове дзеркало Бучака, величні зелені кручі та безкраї простори Дніпра.

Озеро Бучак у Черкаській області / Фото andy_travel.com.ua

Мандрівники часто приїжджають сюди з наметами, щоб заночувати під зоряним небом, порибалити або просто побути наодинці з первісною природою. Тож якщо матимете нагоду долучитися до такого товариства – сміливо вирушайте на пошуки цього прихованого скарбу Черкащини.

Де ще в Україні шукати приховані озера та дивовижні водойми?

Якщо вас приваблює дика краса озера Бучак, то зверніть увагу, що в Україні є ще кілька унікальних і маловідомих локацій біля води, які здатні здивувати навіть досвідчених мандрівників. Зокрема, на Поліссі у Рівненській області ховається унікальне карстове озеро Засвітське, яке місцеві жителі часто називають "Оком Полісся" за майже ідеально круглу форму. Озеро належить до Нобельського національного природного парку і, подібно до Бучака, оповите численними легендами, як-от про загадкове червоне сяйво над водою.

Для тих, хто шукає затишного відпочинку на Волині, чудовою альтернативою стане озеро Окорське, розташоване всього за кількадесят кілометрів від Луцька. Ця водойма з висоти пташиного польоту також нагадує форму ока. Тут облаштовано безплатний пляж із чистісінькою водою, а на протилежному березі створено справжній рай для рибалок зі спеціальними дерев'яними кладками, де можна абсолютно вільно ловити щуку, білого амура, коропа та окуня.