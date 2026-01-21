Фьорды на Балканах и бирюзовое море: вы должны увидеть эту невероятную страну

На Балканах есть одна страна, в которой соединилось абсолютно все: чистое море, живописные горы, пейзажи, напоминающие фьорды, и средневековые города. Отпуск здесь точно не будет однообразным, ведь туристов ждут ежедневные открытия.

Интересно, что эта страна совсем крошечная – ее площадь составляет всего 13,8 километра квадратных. Это так же, как площадь Тернопольской области. При этом она одна из самых рельефных в Европе, а потому очень красивая. Страна эта – Черногория. 24 Канал рассказывает, почему вы должны увидеть ее хотя бы раз в жизни.

Чем уникальна Черногория?

Пляжный отдых

В Черногории можно найти пляжный отдых на любой вкус. Это может быть шумная Будва с вечеринками и длинными пляжами, тихие деревни Которского залива, закрытые бухты и портовые городки. Каждый турист найдет свой любимый формат. К тому же Адриатическое море кристально-чистое и теплое, а потому можно купаться целыми часами.



Пляж в селе Доброта в Черногории / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

Уникальная природа

Пейзажи Черногории часто сравнивают с норвежскими фьордами. Здесь нет классических ледниковых фьордов, но есть горы, которые их напоминают. Например, Которский залив, который окружен живописными горами, считают одним из самых красивых заливов в мире.



Которский залив / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

Совсем с другой стороны Черногория открывается в Национальном парке Дурмитор. Здесь старовозрастные леса соединились с суровыми горами, живописными озерами и реками. Как пишет Lonely Planet, исследование Дурмитора стоит начинать с города Жабляк, из которого можно пешком или на велосипеде добраться до некоторых пешеходных троп. К слову, этот парк относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

Красивая архитектура

В маленьких черногорских городках кажется как будто попадаешь в средневековье. Красивая архитектура, узкие мощеные улочки, средневековые церкви – все здесь напоминает кадры из фильма. Обязательно стоит посетить Котор, островок Свети-Стефан, который уже стал визитной карточкой Черногории, культурную столицу страны Цетинье, атмосферный Пераст и другие места.



Архитектура в обычном селе в Черногории / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

Когда лучшее время, чтобы поехать в Черногорию?

Пляжный сезон в Черногории начинается в конце мая и продолжается до конца сентября. В августе погода самая жаркая, ведь столбики термометров поднимаются до +30 градусов. При таких условиях много не погуляешь – остается только лежать на пляже. Если вы хотите совместить пляжный отдых с посещением других интересных мест, то лучше всего ехать в Черногорию в июне. Тогда море уже достаточно прогрето, а воздух еще не такой жаркий.

К слову, в Черногорию стоит ехать даже зимой, ведь можно покататься на лыжах на курортах Колашин и Жабляк.