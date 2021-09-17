На Гавайях уничтожат "Лестницу в небо": туристическая аттракция опасна для жизни

Городской совет Гонолулу единодушно проголосовала за демонтаж "Лестницы в небо". Этот объект является закрытым с 1987 года, но путешественники приезжали к туристической изюминке несмотря на запрет.

Чиновники городского совета выделили 1 миллион долларов на уничтожение тропы, столь полюбившейся инстаграмерам и экстремалам. Однако, когда начнут демонтажные работы, пока неизвестно.

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Уничтожение "Лестницы в небо"

Правительство Гонолулу решило демонтировать крутую лестницу с 3922 ступенек и все вспомогательные конструкции. Таким образом хотят обезопасить посетителей, которые несмотря на запрет, преодолевают "Лестницу в небо". Ежегодно сюда приезжало около 4 тысяч путешественников, стремящихся получить снимки с хорошей перспективой.

Лестницу построили военные США во время Второй мировой войны. Тропа вела к секретной радиобазе, которая располагалась на одной из горных вершин на острове Оаху на Гавайях.

Но Береговая охрана закрыла дорогу в 1987 году, когда ступеньки показали в одном из популярных телесериалов. Туристов стало больше в разы. За нарушение запрета здесь грозит штраф в размере 1 000 долларов. Но путешественники все равно добираются до места, несмотря на опасную конструкцию и вероятное наказание.



Как выглядит конструкция​ / Фото Unsplash

Почему бы не отремонтировать этот объект

Ежегодно правительство тратило около 250 тысяч долларов на услуги безопасности, чтобы ловить нарушителей. А в 2016 году агентство потратило 23 тысячи долларов на удаление качелей, которые были незаконно установлены на хребте у вершины лестницы. Это место также было бременем для местной полиции и пожарных служб. Однако, в этом месте не было ни одной зарегистрированной смерти через экстремальный подъем или падение.

В 2001 году тогдашний мэр Джереми Харрис инвестировал 875 тысяч долларов на исправление поврежденных частей лестницы и обновления секций для безопасного общего доступа. Однако план восстановления работы так и не осуществился. За эти 20 лет стоимость ремонта значительно возросла, поэтому выгоднее демонтировать ступени.