Как отличить ужа от гадюки: во львовском парке назвали основные отличия

В теплое время года змей можно встретить не только в лесах, но и в городских парках. Именно поэтому важно знать, как отличить безобидную ужу от ядовитой гадюки, чтобы не паниковать и правильно вести себя при встрече с пресмыкающимся.

В львовском парке "Знесиння" в посте в фейсбуке напомнили, по каким признакам можно легко распознать этих змей. Наиболее заметные различия касаются цвета, формы головы, зрачков и поведения пресмыкающихся.

Как отличить ужа от гадюки?

Узенька безвредна

Характерные признаки:

Имеет яркие желтые "ушки" – так называют желтые пятна на затылке;

Зрачки круглые, как у людей;

Узор на спине однотонный или пятнистый;

Уз довольно быстр и пуглив, как и большинство пресмыкающихся, которые боятся людей и шума.



Уз не представляет опасности для людей / Фото из Википедии

Гадюка опасна

Характерные признаки:

Отличить гадюку можно даже с большого расстояния, если она светлого цвета. Тогда на спине будут темные зигзаги. Впрочем, гадюки бывают и темными, поэтому эти характерные признаки разглядеть уже сложнее;

Голова гадюки треугольная, а зрачки – как у кота;

В отличие от ужа, гадюка ползет медленно и издает шипящие звуки. При встрече с человеком змея не убегает, а замирает.



Гадюк лучше опасаться / Фото Pexels

В целом змеи стараются обходить людные места, поскольку голоса и шум их пугают. Однако в лесу или даже в парках пресмыкающихся все равно можно встретить, особенно в теплое время года.

Их замечают даже в парке "Знесиння" во Львове, однако людей просят не паниковать, поскольку на территории обитают преимущественно ужи. Они никогда не нападают первыми, не имеют яда и не представляют угрозы.

На сайте Львовского городского совета написано, что сотрудники заповедника не вылавливают змей, поскольку те контролируют численность вредных грызунов. Гостей лишь призывают спокойно обходить ужи стороной.

Где в Украине водятся ужи, а где – гадюки?

В Украине ужи предпочитают влажные места, такие как реки и болота. Гадюки перемещаются по всей территории, но также нуждаются во влаге для увлажнения кожи.

В Карпатах чаще всего встречаются обыкновенная и водяная ужи, а также гадюки обыкновенная и Никольского, которые раньше считались разновидностями одного вида. Кроме ужиков и гадюк, у нас можно встретить еще медянку и лесного полоза. Это тоже неядовитые змеи, однако из-за незнания люди иногда путают их с ядовитыми.