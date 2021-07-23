Франция открылась для украинских туристов: что нужно для въезда

Власти Франции внесли Украину в перечень стран так называемой "зеленой" зоны. Тем самым открыли въезд для украинских туристов.

Но есть несколько условий. Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте также Инстаграмная Украина: локации, где каждому надо сделать снимок

Теперь официально: безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС, – говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что на въезде требуется свидетельство о вакцинации или свежий отрицательный тест.

Условия въезда во Францию

Как сообщает консульская служба МИД, Украина внесена в список стран "зеленой" зоны, поэтому въезд осуществляется на следующих условиях:

Без ограничений может въехать украинец, привит одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных для использования на территории Франции.

К их числу относятся вакцины Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield и Jansen / Johnson&Johnson.

Отмечается, что вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента прививки вакциной Janssen и 7 дней с момента второй дозы в случае прививки другими вакцинами.

Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID-19 и / или об отсутствии контактов с лицами, заболевших коронавирусом;

Невакцинированный гражданин Украины может въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до въезда.

Они применяются, как к взрослым, так и к детям в возрасте от 12 лет.

По данным Worldometer , по состоянию на 23 июля 2021 года во Франции обнаружено 5 933 510 случаев заражения коронавирусом, из них 111 565 летальных.

Отметим, ранее стало известно, что с 16 июля главный символ Парижа – Эйфелева башня, снова принимает туристов. Однако с 21 июля на смотровую площадку могут попасть только вакцинированы гости.