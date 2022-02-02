Во Франции отменили ряд карантинных ограничений

На фоне сообщений о рекордном количестве зафиксированных случаев COVID-19, власти Франции начали снимать карантинные ограничения.

Власти считают угрозу "Омикрона" менее опасной по предыдущим штаммам вируса, однако предупреждают, что он до сих пор остается наиболее заразным.

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Во Франции отменят ряд ограничений: что известно

Часть требований уже отменена. К примеру, можно больше не носить маски на улицах. Также сняли все ограничения на количество посетителей в концертных залах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях. Работа из дома больше не обязательна, однако до сих пор рекомендуется, как самая безопасная. Таким образом, власти решили облегчить повседневную жизнь граждан и туристов, въезжающих в страну.

В то же время, обязательными остаются "паспорта вакцинации" – их будут требовать во всех заведениях и общественных местах.

С 16 февраля правительство намерено снять другую часть ограничений. Тогда в стране откроются ночные клубы, барам разрешат принимать неограниченное количество гостей, будет позволено есть и пить на стадионах, кинотеатрах и общественном транспорте.

COVID-19 во Франции: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 02 февраля 2022 года во Франции выявлено 19 557 626 случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 131 312 летальных;

В то же время, 12 803 670 человек побороли болезнь.